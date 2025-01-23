Как российские компании нашли способ ввоза запрещенного битума в Латвию
Fоtо: Хроники Медиа

В феврале 2023 года Европейский союз принял десятый пакет санкций против России. В список запрещенных продуктов попал в том числе битум — материал, который используется в строительстве дорог. Тем не менее, до конца 2023 года российский битум по-прежнему ввозили в Латвию. О том, как была устроена эта схема, рассказывает издание "Хроники.медиа".

Бизнесмен из Петербурга Павел Ишков в 2012 году опубликовал в социальной сети "ВКонтакте" серию фотографий. На них — несколько мужчин, в том числе сам Ишков, одетых в форму морского флота с нашивками петербургской Государственной морской академии имени адмирала Макарова. Они веселятся рядом с уличными музыкантами на улице Калькю в Вецриге.

Как российские компании нашли способ ввоза запрещенного битума в Латвию
Fоtо: Из личного архива

В 2016 году Ишков стал одним из совладельцев логистической компании ООО "Кистоун Лоджистикс". Эта компания — одно из российских юридических лиц, которые в 2023 году через посредника в Грузии ввозили в Латвию запрещенный битум. Как подсчитали "Хроники.Медиа" по таможенной базе данных Sinoimex (ее составляет китайская компания Dalian Infobank), всего в 2023 году из России в Латвию отправили как минимум 29,5 тысяч тонн битума на сумму 7,8 млн долларов.

Десятый пакет санкций ЕС

В феврале 2023 года Евросоюз согласовал десятый пакет санкций в отношении российских товаров и среди прочего запретил ввозить битум и асфальт. Введенные ограничения не распространялись на контракты, которые заключили до 26 февраля. Эти поставки можно было выполнить до 27 мая 2023 года.

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