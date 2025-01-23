Упростили и расширили. Вступила в силу новая система списания долгов до 5000 евро — рассказываем, как это работает

С этой недели заработала новая — более простая и расширенная система "прощения" долгов до 5000 евро. По задумке, она должна позволить жителям Латвии в короткие сроки восстановить платежеспособность и вернуться на рынок труда, а не отсиживаться в "серой зоне", зная, что любой официальный доход тут же отберут заимодавцы. Государству нужны работники и налоги — на это и нацелен новый механизм. Как работают новые правила и кто теперь может претендовать на освобождение от долга. Кстати, первый год - нотариус бесплатен.

Возможность списать небольшие долги отдельным категориям жителей Латвии существует уже три года — с 2022 года. Но на практике это не работало.

Погрязший в долгах человек должен был заплатить около ста евро нотариусу, добыть с десяток справок, соответствовать куче ограничений, точно знать, где и сколько он должен (а долги накручиваются процентами), но после этого в списании долга могли и отказать.

"Любой человек, который выбрался из долгов, возвращается на рынок труда, и это хорошо", - заявил тогда глава бюджетно-финансовой комиссии Сейма Янис Рейрс.

Политики решили упростить процесс и сделать его доступным более широкому кругу людей, повысился и порог доходов, позволяющий претендовать на списание долга. С 21 января новая система была запущена.

Почему не работало раньше?

Как поменялся круг претендентов?

Какие условия смягчили?

Как облегчили доступ к информации по долгам?

В чем должен будет "поклясться" претендент?

Кто оплатит нотариуса?

Сколкьо претендентов?

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