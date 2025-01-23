Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство") заявила, что узнала о том, что государству, возможно, в очередной раз придется вложить деньги в airBaltic, только в декабре. Еще летом и в начале осени руководство авиакомпании утверждало, что никаких государственных инвестиций не потребуется. Однако, когда совет компании в октябре сообщил по электронной почте о том, что, возможно, государственные средства все же понадобятся, это письмо попало в папку "спам" э-почты премьер-министра. Из-за этого она узнала об этом очень поздно — только в декабре. Об этом Силиня рассказала в интервью программе Kāpēc с Алиной Ластовской на Delfi TV. На повторные вопросы о том, действительно ли премьер-министра пытались проинформировать о таком важном вопросе только одним электронным письмом, Силиня не дала четкого ответа.