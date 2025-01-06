В понедельник, 6 января, президент Латвии Эдгар Ринкевич в Рижском замке встретился с генеральным прокурором Юрисом Стукансом. В ходе встречи стороны обсудили результаты работы прокуратуры за 2024 год и планы на наступивший год.

Ринкевич и Стуканс, в том числе, обсудили необходимость предусмотреть уголовную ответственность за запрещенные соглашения - сговоры - в сфере публичных закупок. Сейчас сохраняется ситуация, при которой за такие сговоры, как за нарушение норм конкурентного права, могут быть наказаны юридические лица, однако физические лица, фактически организующие такие соглашения, не несут индивидуальной ответственности. Президент Латвии намерен поднять этот вопрос на встрече с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство"), ответственными министрами, а также на запланированных переговорах с представителями всех парламентских фракций.

Напомним, что предложение внести в Уголовный закон поправку, предусматривающую введение уголовной ответственности за заключение запрещенных соглашений в рамках государственных закупок в прошлом году уже рассматривал Сейм. Однако в сентябре большинство парламента проголосовало против него - включая депутатов от коалиционного Союза "зеленых" и крестьян. Тогда глава Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") говорил, что речь идет о ситуациях, когда в рамках госзакупки между участниками конкурса происходит ценовой сговор, и в результате чего государство и самоуправления несут убытки в миллионы евро.

Тогда прокуратура уже обратилась к правительству с просьбой решить вопрос об установлении уголовной ответственности за заключение запрещенных соглашений в госзакупках, пообещав при необходимости также запросить вмешательства президента.

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