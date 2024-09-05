Большинство в Сейме в четверг, 5 сентября, отклонило во втором чтении предложение ввести уголовную ответственность за незаконные сговоры в публичных закупках, что вызвало обеспокоенность у правоохранительных учреждений. Коалиция при голосовании раскололась - против голосовали депутаты от Союза "зеленых" и крестьян (СЗК).
В случае, если такое нарушение совершено организованной группой, Юдин предлагал наказывать лишением свободы сроком до пяти лет, пробационным надзором, или штрафом с лишением права на определенную или любую коммерческую деятельность, или занимать определенную должность на срок от двух до пяти лет.
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