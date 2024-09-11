Посольство США в Латвии выразило сожаление в связи с тем, что Сейм принял решение не криминализовать - то есть, не вводить уголовное ответственность - за запрещенные договоренности при публичных закупках. Это следует из записи на аккаунте американского дипломатического представительства в сети "X" (ранее - Twitter).

По мнению посольства США, уголовная ответственность за коррупцию должна быть само собой разумеющейся.

ASV vēstniecība pauž nožēlu par Saeimas lēmumu noraidīt priekšlikumu noteikt kriminālatbildību par aizliegtu vienošanos īstenošanu publiskajos iepirkumos. Kriminālatbildībai par korupciju ir jābūt pašsaprotamai. — U.S. Embassy Riga (@USEmbassyRiga) September 11, 2024

Напомним, что 5 сентября Сейм во втором чтении рассмотрел поправки к Уголовному закону, в том числе предложение депутата Андрея Юдина ("Новое Единство"), предусматривающее внести пункт о запрещенных сговорах в публичных закупках. Юдин предложил ввести уголовное наказание за такие сговоры — лишение свободы на срок до трех лет или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или штраф, с лишением права заниматься определённой или любой коммерческой деятельностью, или занимать определенную должность сроком до трех лет.

В случае, если такое нарушение совершено организованной группой, Юдин предлагал наказывать лишением свободы сроком до пяти лет, пробационным надзором, или штрафом с лишением права на определенную или любую коммерческую деятельность, или занимать определенную должность на срок от двух до пяти лет.

Предложение Юдина поддержал только 41 депутат из коалиционных фракций "Нового Единства" и "Прогрессивных", а также оппозиционного Национального объединения. Однако 45 депутатов из коалиционного Союза "зеленых" и крестьян, а также оппозиционных "Объединенного списка", "Латвии на первом месте" и "Стабильности" проголосовали против, а потому криминализация картелей не получила поддержки в парламенте.

Объясняя суть изменений в законе, глава Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин рассказал, что речь идет о публичных закупках, о ситуациях, когда государству или самоуправлению требуется услуга или товар - и объявляется тендер. Бывают случаи, когда в рамках конкурса происходит ценовой сговор, и в результате чего государство и самоуправления несут убытки в миллионы евро. По словам Юдина, сейчас за такие действия не нужно нести какую-либо ответственность.

После голосования в Сейме с совместным заявлением выступили прокуратура и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Правоохранительные учреждения подчеркивают, что необходимость таких изменений в законе важна, так как это помогло бы предотвратить коррупционные действия в государственном и частном секторах и облегчить расследование мошеннических преступлений в сфере публичных закупок.

Правоохранители отмечают, что уголовную ответственность следует установить за три наиболее вредных типа запрещенных соглашений в процедурах публичных закупок, которые угрожают не только честной конкуренции, но и государственным и муниципальным бюджетам:

Во-первых, это запрещенные договоренности по важным условиям заявки или предложения.

Во-вторых, запрещенные договоренности по условиям участия.

В-третьих, запрещенные соглашения о неподаче заявки или предложения в государственных закупках.

Прокуратура и KNAB также указывают, что в ряде стран Европейского Союза – Германии, Венгрии, Эстонии, Австрии, Франции, Норвегии и Ирландии – за запрещенные сговоры предусмотрена уголовная ответственность для физических лиц, включая тюремное заключение (чаще всего до 5 лет) и штрафы. В Польше, Испании и Словении предусмотрены как уголовная ответственность (тюремное заключение), так и административная ответственность (денежный штраф).

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