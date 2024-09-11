Посольство США в Латвии выразило сожаление в связи с тем, что Сейм принял решение не криминализовать - то есть, не вводить уголовное ответственность - за запрещенные договоренности при публичных закупках. Это следует из записи на аккаунте американского дипломатического представительства в сети "X" (ранее - Twitter).
По мнению посольства США, уголовная ответственность за коррупцию должна быть само собой разумеющейся.
Напомним, что 5 сентября Сейм во втором чтении рассмотрел поправки к Уголовному закону, в том числе предложение депутата Андрея Юдина ("Новое Единство"), предусматривающее внести пункт о запрещенных сговорах в публичных закупках. Юдин предложил ввести уголовное наказание за такие сговоры — лишение свободы на срок до трех лет или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или штраф, с лишением права заниматься определённой или любой коммерческой деятельностью, или занимать определенную должность сроком до трех лет.
В случае, если такое нарушение совершено организованной группой, Юдин предлагал наказывать лишением свободы сроком до пяти лет, пробационным надзором, или штрафом с лишением права на определенную или любую коммерческую деятельность, или занимать определенную должность на срок от двух до пяти лет.
Предложение Юдина поддержал только 41 депутат из коалиционных фракций "Нового Единства" и "Прогрессивных", а также оппозиционного Национального объединения. Однако 45 депутатов из коалиционного Союза "зеленых" и крестьян, а также оппозиционных "Объединенного списка", "Латвии на первом месте" и "Стабильности" проголосовали против, а потому криминализация картелей не получила поддержки в парламенте.
Объясняя суть изменений в законе, глава Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин рассказал, что речь идет о публичных закупках, о ситуациях, когда государству или самоуправлению требуется услуга или товар - и объявляется тендер. Бывают случаи, когда в рамках конкурса происходит ценовой сговор, и в результате чего государство и самоуправления несут убытки в миллионы евро. По словам Юдина, сейчас за такие действия не нужно нести какую-либо ответственность.
После голосования в Сейме с совместным заявлением выступили прокуратура и Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Правоохранительные учреждения подчеркивают, что необходимость таких изменений в законе важна, так как это помогло бы предотвратить коррупционные действия в государственном и частном секторах и облегчить расследование мошеннических преступлений в сфере публичных закупок.
Правоохранители отмечают, что уголовную ответственность следует установить за три наиболее вредных типа запрещенных соглашений в процедурах публичных закупок, которые угрожают не только честной конкуренции, но и государственным и муниципальным бюджетам:
Во-первых, это запрещенные договоренности по важным условиям заявки или предложения.
Во-вторых, запрещенные договоренности по условиям участия.
В-третьих, запрещенные соглашения о неподаче заявки или предложения в государственных закупках.
Прокуратура и KNAB также указывают, что в ряде стран Европейского Союза – Германии, Венгрии, Эстонии, Австрии, Франции, Норвегии и Ирландии – за запрещенные сговоры предусмотрена уголовная ответственность для физических лиц, включая тюремное заключение (чаще всего до 5 лет) и штрафы. В Польше, Испании и Словении предусмотрены как уголовная ответственность (тюремное заключение), так и административная ответственность (денежный штраф).