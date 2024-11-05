Запрещенные соглашения в государственных закупках продолжают давать возможность обогащаться за счет государства, поэтому такие нарушения должны караться уголовной ответственностью, — такую позицию во вторник, 5 ноября, вновь высказал генеральный прокурор Юрис Стуканс в эфире передачи "Утренняя панорама" Латвийского телевидения.

Напомним, что предложение внести в Уголовный закон поправку, предусматривающую введение уголовной ответственности за заключение запрещенных соглашений в рамках государственных закупок рассматривалось в Сейме, однако в сентябре большинство парламента проголосовало против него - включая депутатов от коалиционного Союза "зеленых" и крестьян. Тогда глава Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") говорил, что речь идет о ситуациях, когда в рамках госзакупки между участниками конкурса происходит ценовой сговор, и в результате чего государство и самоуправления несут убытки в миллионы евро.

Юрис Стуканс заявил, что по-прежнему не понимает и удивлен тем, что Сейм не поддержал введение уголовной ответственности за заключение запрещенных соглашений в государственных закупках.

Критиков, которые не поддерживают соответствующие поправки в закон, Стуканс призвал назвать конкретные случаи, когда следователи злоупотребляли бы санкциями и арестами против честных предпринимателей. Сам Стуканс знает лишь один такой случай, который закончился тем, что лица, совершившие неправомерные действия, сами оказались на скамье подсудимых.

Стуканс больше не видит, что еще может сделать со своей стороны, чтобы добиться изменений - разве что написать письмо президенту страны.

Прокуратура уже обратилась к правительству с просьбой решить вопрос об установлении уголовной ответственности за заключение запрещенных соглашений в госзакупках, пообещав при необходимости также запросить вмешательства президента Эдгара Ринкевича.

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), а также несколько других ответственных учреждений считают, что за это наиболее серьезное нарушение конкурентного законодательства. По их мнению, в рамках госзакупок следует предусмотреть уголовную ответственность, так как в случае картельных сговоров государственные и муниципальные средства расходуются неэффективно, а жители не получают товары и услуги по соответствующим рыночной ситуации ценам.

Правоохранители отмечают, что уголовную ответственность следует установить за три наиболее вредных типа запрещенных соглашений в процедурах публичных закупок, которые угрожают не только честной конкуренции, но и государственным и муниципальным бюджетам:

Во-первых, это запрещенные договоренности по важным условиям заявки или предложения.

Во-вторых, запрещенные договоренности по условиям участия.

В-третьих, запрещенные соглашения о неподаче заявки или предложения в государственных закупках.

С середины октября на портале общественных инициатив "Mana balss" идет сбор подписей за введение уголовной ответственности за коррупционные действия в рамках государственных закупок. Пока эта инициатива не получила значительной поддержки, и количество подписей не достигло тысячи.

Характерно, что ситуцию с нежеланием Сейма криминилизировать сговоры в госзакупках прокомментировало уже посольство США в Латвии. Это следует из записи от 11 сентября этого года в сети "X" (бывший Twitter) дипломатического представительства.

"Посольство США выражает сожаление по поводу решения Сейма отклонить предложение об установлении уголовной ответственности за заключение запрещенных соглашений в государственных закупках. Уголовная ответственность за коррупцию должна быть само собой разумеющейся", - говорится в посте.

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