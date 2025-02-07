"Возможно, они настрадались от строгого министра, который рассылает резолюции и дает всякие поручения. Наверное, легче было писать всякие мусорные письма и призывать всех сесть за большой круглый стол — вместо того, чтобы делать свою работу", — заявил министр сообщения Каспарс Бришкенс в программе Spried ar Delfi, объясняя, почему совет авиакомпании отправил электронное письмо о необходимых инвестициях в airBaltic премьер-министру Эвике Силине, а не министру сообщения.

Бришкенс заявил, что авиация является для него очень важной отраслью, он глубоко вникал в эту тему и никому не отказывает в советах: "Я всегда был готов продвигать решения в правительстве, предлагая и свое видение, а не просто слепо проталкивать то, что предлагают правление или совет компании".