Семья погибшего под Резекне ребенка не была в поле зрения соцслужб. Можно ли было предотвратить трагедию?

После трагедии в семье Андрея главную роль взял на себя отец. Мать вернулась домой после кратковременного задержания. Руководитель Резекненской социальной службы Гунарс Арбиданс надеется, что у семьи хватит сил попрощаться с мальчиком, которому в понедельник исполнилось бы два года. По неофициальной информации, в день трагедии мать была пьяна. Delfi выяснил, как часто алкоголь становится причиной, по которой взрослые не справляются с ролью родителей.

После трагедии в Резекне прибыла кризисная интервенционная группа Центра защиты прав детей. Психологическая помощь понадобилась отцу, недавно вернувшемуся из Исландии, и двум подросткам из этой семьи. Сейчас они не ходят в школу, но, по словам Арбиданса, специалисты помогут им вернуться к учебе.

"Семья держится. Отец взял на себя ответственность, поддерживает близких и понимает всю серьезность ситуации. Наша задача — помочь им найти внутренние ресурсы и вернуть детей к привычной жизни", — говорит Арбиданс.

В день трагедии мать была пьяна

В тот день мальчик был с матерью в гостях у бабушки и дедушки в Леньджуской волости Резекненского края. Сосед рассказал, что пропажу ребенка заметил дед, вернувшийся с работы. Он увидел, что мать и бабушка спят, а мальчика нет. По неофициальным данным, мать была в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее семья не попадала в поле зрения социальных служб. На вопрос, можно ли было предотвратить трагедию, Арбиданс ответил: это в первую очередь должна проанализировать сама семья.

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