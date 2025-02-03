Ненужные дети: гибель двухлетнего малыша - уже не первая трагедия. Главное в понедельник, 3 февраля

Латвийцы все чаще ездят в Россию - невзирая на предупреждения спецслужб. Президент США грозит Евросоюзу пошлинами. Автобус Lux Express попал в аварию под Ивангородом. А Латвия пережила еще одну трагедию с участием ребенка: в Резекненском крае погиб от переохлаждения двухлетний малыш. Об этом - подробнее.

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Что случилось?

В субботу, 1 февраля, в Латвии в поселке Таудеяни Резекненском крае погиб 2-летний ребенок. По официальной версии, Андрей Кузнецов вышел из дома в свитере, курточке, колготках, носках и без обуви. Мальчик пропал около 14:00, а в 15:00 поступил вызов в полицию. В 21:00 мальчика нашли примерно в километре от дома, неподалеку от железной дороги. Ребенок, который провел на холоде семь часов, был еще жив, но умер уже на руках медиков, несмотря на реанимационные мероприятия. Служба неотложной медицинской помощи сообщила, что ситуация была безнадежной: малыш слишком долго пробыл на холоде без обуви и в неподходящей одежде. В этот день Резекненский край накрыл снегопад.

Утром в воскресенье, 2 февраля, полиция сообщила, что задержала двух человек в связи с трагедией в Резекненском крае. Начат уголовный процесс по 21-й части 141-й статьи Уголовного закона об осознанном оставлении без помощи человека, который находится в опасной для жизни или здоровья ситуации, и не может сам о себе позаботиться. Возможно, задержаны мама и бабушка погибшего мальчика. В семье есть еще дети, сейчас за ними присматривает отец, который был на момент трагедии за границей.

Мама мальчика могла быть в состоянии алкогольного опьянения, такая версия есть в репортаже из Таудеяни журналиста Алексея Дунды на LSM+. Это подтвердил - правда, самбудучи нетрезвым - сосед семьи. Ходят слухи и о том, что мальчик не уходил сам из дома. Якобы днем в субботу мама с ребенком вышли в Таудеяни из поезда Рига-Зилупе, и мальчик потерялся именно тогда. Пропажу ребенка мать обнаружила позже.

Участвующие в поисках люди сомневаются, что двухлетний малыш мог сам добраться из дома до железной дороги. Но пока это только версия, высказанная в репортаже. А как все происходило на самом деле предстоит установить следствию. Вечером в понедельник стало известно, что речь может идти о жестоком обращении и непреднамеренном убийстве.

Почему это важно?

Гибель ребенка по невнимательности взрослых - эта страшная трагедия. И, увы, не уже не первая в Латвии.

За несколько дней до трагедии в Резекненском крае суд Латгальского района приговорил к 20 и 17 годам тюрьмы соответственно отца и мачеху 7-летней Юстине - за преднамеренное убийство ребенка. Эта история в 2023 году потрясла всю Латвию. Девочка вышла из дома и пропала, ее искали полтора месяца - в том, числе в поисковых операциях активно участвовали отец и мать Юстине. Полиция обнаружила тело ребенка в доме, где когда-то проживал отец девочки.

Вскрылись ужасные подробности: отец и мачеха Юстине, будучи дома пьяными, начали скандалить по бытовым вопросам, связанным с воспитанием и уходом за Юстине. Все это происходило при ребенке. Отец и мачеха начали кричать и избивать девочку. Юстине скончалась от побоев. Прокуратура требовала более суровых наказаний: запрашивала пожизненного заключения для отца и 21 года тюрьма для мачехи. Возможно, обвинение опротестует приговор.

А в 2017 году от переохлаждения умер в лесу 5-летний Ваня Берладин. Мальчик вышел из дома в Лиепае и пропал. Тело было найдено спустя десять дней в лесу поселка в Гробиньской волости под Лиепаей. Выяснилось, что ребенок ушел субботним утром из дому, гулял сам по себе, катался на общественном транспорте, а потом перепутал автобусы, заехал в глушь, заблудился в лесу и погиб там от переохлаждения. В 2020 году суд приговорил маму Вани к 140 часам принудительных работ по 2-й части 174-й статье Уголовного закона - о жестоком обращении с ребенком. Свою вину женщина признала.

В 2017 году в квартире в городе Добеле была найдена семья. Родители и девятимесячный ребенок были мертвы, еще трое малышей - трех, четырех и пяти лет - истощены, но живы. Позже выяснилось, что родители употребляли наркотики и умерли от передозировки. Младенец скончался от асфиксии - его зажало между диваном и другой поверхностью. Добельский сиротский суд утверждал, что ничего не знал о проблемах в этой семье. Позже выяснилось, что о неблагополучии семьи им было известно.

В июне 2024 года в Детскую больницу за неделю поступили несколько подростков с отравлением наркотическими веществами. "Скорая" получила вызовы к торговому центру Origo в Риге, где часто проводят время неблагополучные подростки. В начале 2024 года в Слоке от колотых ран, нанесенных сверстником, погиб 13-летний мальчик. Подросток, совершивший убийство, тоже тусовался у Origo, воспитывался в центре социальной опеки в Юрмале.

Что дальше?

Можно ли было предотвратить эти трагедии? Ведь все они так или иначе произошли по вине родителей самих детей, пусть без изначально злого умысла, но оставивших малышей без присмотра, или же пошедших на страшное преступление, как отец и мачеха Юстине. Случаи из подростками - тоже очевидное свидетельство неблагополучия семей.

Злоупотребление алкоголем, наркомания, социальное неблагополучие - это те факторы, которые приводили к трагедиям. Какие-то семьи попадали в поле зрение надзорных органов до трагедий, какие-то - нет.

Делают ли ответственные органы государства все для того, чтобы выявлять такие семьи? Как это можно делать эффективно? Достаточно ли участия, неравнодушия проявляют те, кто рядом - родственники, соседи, близкие?

Поиск ответов на эти вопросы не вернет погибших детей. Но сколько детей в нашей стране прямо сейчас живут в семьях, в которых о них не могут позаботиться? В семьях, которые сползают на социальное дно. И как помочь этим детям?

Что еще произошло?

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