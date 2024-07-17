После работы кондуктор Pasažieru vilciens курит у входа в торговый центр Origo и рассказывает Delfi, что подростки здесь часто просят у него сигареты. Пока он это говорит, мимо проходит темноволосый молодой человек в черном худи и темных джинсах. Из его поясной сумки виднеется банка энергетического напитка. Он спрашивает у кондуктора по-русски: "У вас есть сигарета?". Кондуктор отвечает, что курит последнюю.
Так происходит в светлое время суток. Но чем глубже ночь, тем более критичными становятся ситуации с участием подростков. Детской клинической университетской больнице (BKUS) приходится сталкиваться с самыми страшными из них, например, бороться за жизнь подростков при передозировке наркотиков. Больница бьет тревогу - среди молодежи наблюдается своеобразная эпидемия. Один из ее эпицентров - район Центрального вокзала.
Передозировка - это буквально балансирование между жизнью и смертью. Например, подросток, который дважды за неделю попадал в Центр неотложной медицинской помощи BKUS, чуть не задохнулся во время второй передозировки наркотиков. "У него началась рвота, пока он был без сознания, и вся рвота попала в легкие. Молодого человека удалось реанимировать", - говорит Маркс Ронис, директор Центр неотложной медицинской помощи BKUS.
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