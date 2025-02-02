Еда, аренда, покупки. Таллинн, Вильнюс, Рига - где выгоднее жить на наши зарплаты?

В свежем рейтинге самых дорогих городов мира от сервиса Numbeo столицы стран Балтии по ценовому уровню – в середине списка 342 мегаполисов мира. Причем Рига заняла место между Вильнюсом и Таллинном. А вот покупательная способность столицы Латвии — самая низкая. То есть на свои зарплаты рижане могут себе позволить меньше всего товаров и услуг. В то время как Таллинн по этому показателю близок к Нью-Йорку.