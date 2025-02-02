"Живой труп" по-литовски. Отец, которого объявили мертвым, позвонил дочери во время своих похорон

Необыкновенное событие произошло в Литве: некоему мужчине, который лечился в больнице, врачи сообщили, что он мертв, поэтому они не могут выписать ему лекарства для лечения дома. Когда "покойный" позвонил дочери, он услышал не менее шокирующую новость — урну с его прахом как раз собираются захоронить в ближайшее время.

Мужчина подал в суд на литовское государство, требуя компенсации 10 000 евро за причиненный ему моральный ущерб. Этот инцидент заставил его сменить имя, потому что о произошедшем узнали несколько человек, и мужчина не хотел, чтобы его ассоциировали с "живым трупом". Кроме того, ему некоторое время отказывали в выплате государственных пособий в связи с его "смертью". Суд постановил, что мужчина, который был одновременно жив и мертв в течение чуть более чем двух недель, имеет право на компенсацию в размере 800 евро.