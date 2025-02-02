Прерванный маршрут: 20 лет со дня крушения электрички в центре Риги

20 лет назад, утром 2 февраля 2005 года, в самом центре Риги произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа в истории современной Латвии. Электричка Лиелварде — Рига врезалась в пустой пассажирский поезд: погибли четыре человека, десятки получили травмы разной степени тяжести. Портал Delfi вспоминает, как произошла эта трагедия, и рассказывает о том, стала ли с тех пор железная дорога безопаснее.

Олесе Шуляк было 23 года. Незадолго до трагедии она получила повышение в магазине Mini Maxima недалеко от Рижского вокзала: стала старшим кассиром. В тот день она решила поехать на работу пораньше, чтобы спокойно подготовиться к выполнению новых обязанностей. Электричка подъезжала к Центральной станции. Олеся вышла в тамбур, готовясь выходить…

О том, что его сестра погибла, Владимир Жаворонков узнал лишь ночью. "От меня целый день скрывали, что произошло. То есть я знал, что в Риге столкнулись два поезда, но не знал, что погибла Олеся. Мне даже в голову не пришло, что она могла быть там, потому что до Риги ей было удобнее добираться на автобусе. От ее дома до автобусной остановки метров тридцать, и транспорт ходил через каждые 15 минут. До электрички достаточно далеко идти", — вспоминает он.

"Я был в гостях у друзей. Около 12 часов ночи мне позвонил отец: "Ты слышал об аварии?". Говорю — да. "Олеся там была. В первом вагоне". В этот момент я понял: что-то случилось. Я был готов к тому, что она в больнице, получила травмы, стала инвалидом. Все что угодно, но не смерть. Слова отца стали для меня шоком: "Олеси больше нет". Телефон полетел в стенку, разбился вдребезги. Рядом были друзья, они поддержали. Рано утром сели в машину, поехали в морг на опознание. Это была она".

"Вагоны скрутило, как крышку консервной банки"

Столкновение электрички № 6217 Лиелварде — Рига и пустого поезда Москва — Рига произошло 2 февраля в 10.38, недалеко от Центрального вокзала — в районе перекрестка улиц Валмиерас и Курбада.

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