В пятницу, 19 января, на Новом Слокском кладбище будут прощаться с 13-летним юрмальским подростком Максимом Ермаковым. Тем самым мальчишкой, которого на прошлой неделе убили в Слоке. Каким он был и что могло случиться в ту роковую ночь на 11 января, рассказала сестра Максима — Алина.

Шестиклассник Максим был самым младшим ребенком в многодетной семье. Жил с мамой в Слоке, дружил и тесно общался со старшими братом и сестрой.

"Добрый был, отзывчивый. Всегда на позитиве, никогда не грузился, если что-то происходило. Никогда не таил в себе обиду. Любил смешить и подшучивать. Часто приходил к нам в гости, чтобы поиграться с племянником. Любил с ним возиться.

Очень любил футбол. Когда удавалось поиграть, всегда радовался. Если что-то получалось, говорил маме, как ему это удалось… У брата было два близких друга, с которыми он проводил много времени. А так… В школу ходил. Обычный юрмальский мальчишка", — рассказывает Алина.

Сестра Максима рассказала, что у брата летом уже был какой-то конфликт с подозреваемым. Однако, на какой почве он произошел, и что послужило поводом для выяснения отношений, Алина не знает.

"Когда случилась беда, мне сообщили об этом первой. Позвонил Дима — друг, с которым в тот вечер был Максим. Звонит и кричит в трубку, что Максима зарезали. Я сначала даже не поняла, что это может быть правдой. Промелькнула мысль, что это какой-то розыгрыш. Но Дима говорил и говорил, что на них напали.

Когда я приехала, на место происшествия, брат лежал в крови на асфальте. Он уже не дышал, я не смогла нащупать пульс. Начала звонить в полицию. Как оказалось, до этого в полицию звонил и Дима, и еще одна свидетельница — Кристине, но никто к тому моменту так и не приехал. Потом, когда я уже была там с Максимом, увидела, что приближаются мигалки полиции", — рассказала Алина.

Что говорит полиция?

Согласно официальной версии, 10 января несколько подростков, проживающих в юрмальском учреждении социального ухода и реабилитации, отправились в Ригу, чтобы употребить алкогольные напитки. Затем они вернулись на поезде в Слоку, где встретили двух ребят своего возраста. Между подростками произошел конфликт, в ходе которого один из молодых людей, проживающих в детском доме, нанес 13-летнему подростку два удара ножом в сердце и живот.

Подросток, который ударил другого ножом, ранее уже находился в поле зрения полиции за бродяжничество и кражу из магазина. Ему еще не исполнилось 14 лет.

После убийства подросток, нанесший смертельные ранения Максиму, не вернулся за школьную скамью и продолжает обучение дистанционно.

Полиция внимательно изучает различные угрозы в адрес семьи нападавшего и центра опеки, где он живет, чтобы не допустить ответного насилия. Также известно, что с подозреваемым работает психолог.

Что говорят свидетели?

Сразу же после того, как история об убийстве шестиклассника получила огласку, в СМИ обратилась свидетельница, рассказавшая, что трагедию можно было бы предотвратить, если бы полиция вовремя отреагировала на тревожный сигнал.

По словам Кристине, это был не обычный конфликт, а групповое избиение. Били двух подростков, а среди нападавших были также и девушки. Драка началась на остановке напротив почты, на крики взрослого человека компания никак не реагировала.

После этого женщина позвонила по телефону экстренных служб и попросила соединить с юрмальской полицией. Однако в ответ на вызов со стороны дежурного последовала вереница вопросов, включая адрес. Поскольку точный адрес Кристине назвать не смогла, в полиции ей сказали, что "никакую информацию они никому не будут передавать, поскольку нет конкретного описания происшествия и адреса". Тогда Кристине перезвонила на номер 110, но и там получила тот же ответ.

Кристине возмущена, что полиция сообщает о том, что раненого ребенка якобы нашла случайно проезжавшая мимо машина муниципальной полиции и им о драке ничего не было известно — и тем, что полиция призвала сообщать о гуляющих ночью детях, а ее сообщение было проигнорировано. Оказалось, что и женщина, и ее дети были знакомы с убитым Максимом Ермаковым.

О том, как проходила коммуникация между свидетельницей происшествия и полицией в ту ночь, станет известно после проверки.

Вместо эпилога

После трагедии на улицах Юрмалы ведется регулярное полицейское наблюдение. Учреждение, где проживают причастные к конфликту подростки, сотрудничает с ответственными службами, в том числе обеспечивая безопасность и психологическую поддержку детям и молодым людям, которых затронуло трагическое происшествие.

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