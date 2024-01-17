После произошедшего в Юрмале на прошлой неделе убийства подростка, которое совершили воспитанники учреждения социальной опеки и реабилитации, в городе ведется регулярное полицейское наблюдение, сообщили в самоуправлении.

Учреждение, где проживают причастные к конфликту подростки, сотрудничает с ответственными службами, в том числе обеспечивая безопасность и психологическую поддержку детям и молодым людям, которых затронуло это трагическое происшествие.

В учреждении обеспечивается постоянный полицейский надзор, ситуация "разрешается в порядке, установленном нормативными актами". Полиция регулярно патрулирует и районы города.

Как сообщалось, 11 января около часа ночи сотрудники муниципальной полиции заметили в Слоке подростка с ножевыми ранениями, который лежал на земле без сознания. Полицейские вызвали на место происшествия скорую помощь, но пострадавший скончался до приезда медиков.

Было установлено, что погибший — 13-летний подросток. По имеющейся у полиции информации, накануне несколько подростков, проживающих в учреждении социального ухода и реабилитации, отправились в Ригу, чтобы употребить алкогольные напитки. Затем они вернулись на поезде в Слоку, где встретили двух ребят своего возраста. Между подростками произошел конфликт, в ходе которого один из молодых людей, проживающих в детском доме, нанес 13-летнему подростку два удара ножом в сердце и живот.

Подросток, который ударил другого ножом, ранее уже находился в поле зрения полиции за бродяжничество и кражу из магазина. Ему еще не исполнилось 14 лет.

Полиция начала уголовный процесс по п. 2 ст. 117 Уголовного закона — об убийстве при отягчающих обстоятельствах в случае убийства несовершеннолетнего.

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