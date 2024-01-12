В ночь на четверг муниципальные полицейские нашли в Слоке раненого подростка в бессознательном состоянии. 13-летний мальчик умер, не приходя в сознание. Убийцей оказался его ровесник, не достигший 14 лет. Женщина, которая была очевидицей нападения на него, рассказала порталу Rus.LSM.lv, что звонила в полицию, но там к ее сообщению не отнеслись серьезно.

Кристине, ставшая свидетельницей случившегося, рассказала журналистам, что это был не обычный конфликт, а групповое избиение. Били двух подростков, а среди нападавших были и девушки.

"Они начали драться на остановке, которая находится напротив почты. Я стала кричать, чтобы они перестали драться и что я звоню в полицию. Одна из девушек из этой компании только огрызнулась и продолжила драку. Но они стали удаляться прочь, когда я сказала, что позвоню в полицию", — рассказала Кристине.

Женщина позвонила по телефону экстренных служб и попросила соединить с юрмальской полицией.

"Я сказала, что в Слоке напротив почты толпа молодежи напала на двух детей. Что они дерутся напротив Слокской почты на остановке. На что последовала вереница вопросов ко мне. Сколько молодых людей, какой адрес? Я сказала, что их там целая толпа и я не могу их сосчитать, а адрес точный не могу назвать. Я попросила их передать информацию Юрмальской полиции, поскольку они все эти места знают. На что мне ответили, что никакую информацию они никому не будут передавать, поскольку нет конкретного описания происшествия и адреса".

Тогда Кристине положила трубку и позвонила уже на номер 110. Ей там ответили примерно то же самое.

Кристине возмущена тем обстоятельством, что полиция сообщает о том, что раненого ребенка якобы нашла случайно проезжавшая мимо машина муниципальной полиции и им о драке ничего не было известно — и тем, что полиция призвала сообщать о гуляющих ночью детях, а ее сообщение было проигнорировано. Оказалось, что и женщина, и ее дети были знакомы с убитым мальчиком, и сейчас в шоке.

Как сообщалось, 11 января около часа ночи сотрудники Юрмальской муниципальной полиции при выполнении трудовых обязанностей в Слоке возле дороги заметили лежащего на земле подростка без сознания и с колото-резаными ранами. Стражи порядка вызвали на место Службу неотложной медицинской помощи, но мальчик скончался еще до приезда медиков.

По имеющейся информации, в тот вечер несколько молодых людей, проживающих в центре соцухода и соцреабилитации, отправились в Ригу, чтобы, возможно, заняться распитием алкоголя. После они вернулись на поезде в Слоку, где встретились со своими ровесниками, один из которых позже был убит.

Согласно полученной в ходе расследования информации, между компанией молодых людей и пострадавшим и его другом произошел конфликт, во время которого один из постояльцев центра соцухода два раза ударил пострадавшего ножом — в области сердца и живота. После подростки покинули место происшествия, оставив потерпевшего с его другом.

В ту же ночь полицейские приехали в центр соцухода и соцреабилитации, где встретились с причастными к инциденту подростками, которых вместе с воспитателями позже доставили в полицейский участок.

В Госполиции сообщили, что подросток, нанесший два удара ножом пострадавшему, ранее попадал в поле зрения стражей порядка за бродяжничество и кражу в магазине. Подозреваемый в преступлении подросток еще не достиг 14-летнего возраста, но решение о дальнейших действиях будет принято.

Это не единственное убийство с участием подростков за последние дни. Как сообщалось, в Резекне трое несовершеннолетних задержаны по подозрению в убийстве двух мужчин. Один из подростков — 2009 г. рожд., двое — 2008 г. рожд., поэтому будут привлечены к уголовной ответственности.

Согласно данным агентства LETA, за последние годы в Латвии был еще один случай убийства, совершенного малолетним — 13-летний мальчик в Даугавпилсе убил своего 10-летнего товарища во время ссоры. Суд применил к нему воспитательную меру, поместив на два года в воспитательное учреждение социальной коррекции.

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