В ночь на четверг, 11 января, в юрмальском микрорайоне Слока на улице был найден 13-летний подросток с колотыми ранами, который, к сожалению, скончался от полученных травм еще до приезда медиков. Сотрудники Госполиции выяснили, что на подростка напал его ровесник, который постоянно проживает в учреждении социального ухода и реабилитации, сообщили порталу Delfi в Госполиции.

Около часа ночи сотрудники Юрмальской муниципальной полиции при выполнении трудовых обязанностей в Слоке возле дороги заметили лежащего на земле подростка без сознания и с колото-резаными ранами. Стражи порядка вызвали на место Службу неотложной медицинской помощи (NMPD), но, к сожалению, мальчик скончался еще до приезда медиков.

На место происшествия также выехали сотрудники Юрмальского участка Рижского регионального управления Госполиции, которые немедленно приступили к расследованию. Выяснилось, что погибшему было 13 лет.

По имеющейся информации, в тот вечер несколько молодых людей, проживающих в центре соцухода и соцреабилитации, отправились в Ригу, чтобы, возможно, заняться распитием алкоголя. После они вернулись на поезде в Слоку, где встретились со своими ровесниками, один из которых позже был убит.

Согласно полученной в ходе расследования информации, между компанией молодых людей и пострадавшим и его другом произошел конфликт, во время которого один из постояльцев центра соцухода два раза ударил пострадавшего ножом — в области сердца и живота. После подростки покинули место происшествия, оставив потерпевшего с его другом.

В ту же ночь полицейские приехали в центр соцухода и соцреабилитации, где встретились с причастными к инциденту подростками, которых вместе с воспитателями позже доставили в полицейский участок.

В Госполиции сообщили, что подросток, нанесший два удара ножом пострадавшему, ранее попадал в поле зрения стражей порядка за бродяжничество и кражу в магазине. Подозреваемый в преступлении подросток еще не достиг 14-летнего возраста, но решение о дальнейших действиях будет принято.

В связи со случившимся начат уголовный процесс по 12-й части 117-й статьи Уголовного закона — убийство при отягчающих обстоятельствах, если совершено убийство несовершеннолетнего.

Обстоятельства и мотивы случившегося выясняются. Госполиция в сотрудничестве с муниципальными учреждениями и полицией следит за деятельностью этих подростков, чтобы предотвратить другие преступления или нарушения закона.

Закон о применении к детям принудительных мер воспитательного характера предусматривает, что ребенку могут вынести предупреждение, обязать извиниться перед потерпевшим, если тот согласен с ним встретиться, передать ребенка на поруки родителям или опекунам, а также другим лицам, учреждениям или организациям. Их также могут обязать устранить последствия вреда, причиненного их действиями, выполнять общественные работы. Также ребенок может быть помещен в социально-коррекционное учреждение, кроме того, ему может быть предписано пройти курс лечения от алкогольной, наркотической, психотропной и других видов зависимости.

Переходные положения закона о применении принудительных мер воспитательного характера к детям, однако, предусматривают, что исполнение принудительной меры воспитательного характера — помещение в образовательное учреждение социальной коррекции — прекращается 1 июля 2022 года и не применяется с этого года по 31 декабря 2024 года. Образовательное учреждение социальной коррекции "Наукшени" ликвидировано в 2022 году.

При этом Министерство юстиции предложило ввести новую принудительную меру воспитательного характера — помещение детей в "терапевтический дом", который будет рассчитан на подростков высокого риска. В министерстве агентству LETA заявили, что "терапевтический дом" по концепции будет совершенно отличаться от "Наукшени". Сейчас продолжается разработка этой принудительной меры и Минюст оценивает возможности ее введения как можно скорее.

В этом учреждении подросткам будет предложена основанная на терапии помощь и возможность под руководством квалифицированных специалистов работать с поведенческими проблемами, чтобы как можно скорее минимизировать риски поведения и чтобы подросток больше не угрожал другим или самому себе.

Это не единственное убийство с участием подростков за последние дни. Как сообщалось, в Резекне трое несовершеннолетних задержаны по подозрению в убийстве двух мужчин. Один из подростков — 2009 г. рожд., двое — 2008 г. рожд., поэтому будут привлечены к уголовной ответственности.

Согласно данным агентства LETA, за последние годы в Латвии был еще один случай убийства, совершенного малолетним — 13-летний мальчик в Даугавпилсе убил своего 10-летнего товарища во время ссоры. Суд применил к нему воспитательную меру, поместив на два года в воспитательное учреждение социальной коррекции.

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