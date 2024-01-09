Полиция Вильнюсского округа решила не возбуждать уголовное дело в отношении двух школьников, которые в декабре несколько раз выстрелили в своего приятеля из пневматического автомата. Об этом пишет LRT со ссылкой на сообщение ведомства.

Представительница Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда по связям с общественностью Юлия Самороковская заявила, что дело расследовалось по статье о нарушении общественного порядка. Согласно литовскому законодательству, к ответственности за это преступление могут быть привлечены лица, достигшие 16-летнего возраста. Напавшие на подростка моложе, пояснила Самороковская.

"Решение об отказе в начале досудебного расследования принято, должностные лица решают вопрос о юридической ответственности родителей за неиспользование родительских полномочий", — добавила представительница полиции. В случае, если вину родителей напавших подростков удастся доказать, им грозит привлечение к административной ответственности.

В декабре живущая в Литве российская журналистка Ирина Новик рассказала в соцсетях, что на ее 14-летнего сына напали одноклассник и его друг из той же школы — они стреляли в подростка из пневматического автомата. По словам женщины, нападавшие — уроженцы Вильнюса, поддерживающие российское вторжение в Украину. Перед стрельбой они, как утверждается, включили гимн ЧВК "Вагнер", а также называли ребенка журналистки "бандеровцем". Новик считает нападение политически мотивированным.

Вскоре литовский министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас предложил закрыть русские школы, мотивировав это тем, что такая мера позволит ученикам лучше интегрироваться, а также поможет избежать повторения подобных инцидентов в дальнейшем. В свою очередь, министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте призвала не идти на "популистские" шаги и не делать "резких движений", назвав возможное закрытие русских школ в Литве "ужасной ошибкой".

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