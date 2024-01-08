Министр экономики и инноваций Литвы, лидер входящей в правящую коалицию Партии свободы Аушрине Армонайте негативно оценила идею закрыть русские школы. Такую инициативу на прошлой неделе озвучили в правительстве страны.

"Я бы не стала делать никаких резких движений по закрытию школ. В Литве есть и были прекрасные школы, где преподавание ведется на другом языке, будь то польский или русский, поэтому к этому вопросу нужно подходить очень осторожно, не популистски, не радикально, не с помощью постов в фейсбуке, а с помощью анализа", — сказала Армонайте в интервью LRT.

Политик также призвала коллег не использовать "чувствительную геополитическую ситуацию" и не забывать о том, что "в центре" образовательного процесса должен быть ребенок. "Мне иногда кажется, что директорам нужно больше, чем детям, а дети должны получать лучшее образование, и мы не должны от этого уходить. Было бы ужасной ошибкой сейчас сказать, что с завтрашнего дня мы закроем все школы, и я предлагаю этого не делать", — добавила она.

На прошлой неделе министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас предложил изучить вопрос о возможном закрытии русских школ в Литве. По словам политика, так детям станет проще интегрироваться в общественную жизнь. В то же время Якштас признал, что юридически этот вопрос неоднозначен, поскольку в Литве работают школы и других национальных меньшинств (в первую очередь, польские).

Свою инициативу Якштас связал с нападением двух учеников русскоязычной школы в Вильнюсе на своего одноклассника — в 14-летнего юношу несколько раз стреляли из пневматического автомата. По словам матери пострадавшего подростка, живущей в Литве российской журналистки Ирины Новик, атака была политически мотивированной: нападавшие поддерживают вторжение РФ в Украину, перед стрельбой включили гимн ЧВК "Вагнер", а также называли сына Новик "бандеровцем".

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