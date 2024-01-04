Литовский министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас связал нападение двух подростков из русскоязычной школы в Вильнюсе на своего одноклассника, произошедшее в декабре, с трудностями интеграции нацменьшинств. Как сообщает LRT, теперь ведомство ищет соответствующие законодательству способы закрыть русские школы в Литве.

"Если школа учреждена муниципалитетом, то решение принимает учредитель. Но мы хотели бы делать это и на государственном уровне, чтобы школы для русского национального меньшинства начали исчезать, потому что мы понимаем, что дети растут разделенными и им сложнее интегрироваться в Литве. Мне кажется, всем будет лучше, если в будущем школ для русских меньшинств не будет", — заявил Якштас корреспонденту агентства ELTA.

Министр подчеркнул, что сейчас его коллеги изучают правовую базу, чтобы понять, допускает ли законодательство принятие таких мер. В отличие от Латвии и Эстонии, в Литве живет большая польская община и работают польские школы, деятельность которых подкрепляется двусторонними соглашениями с Варшавой. В то же время законопроект, затрагивающий только одно национальное меньшинство, не имел бы под собой юридических оснований, отметил чиновник.

В декабре живущая в Литве российская журналистка Ирина Новик рассказала в соцсетях, что на ее 14-летнего сына напали одноклассник и его друг из той же школы — они стреляли в подростка из пневматического автомата. По словам женщины, нападавшие — уроженцы Вильнюса, поддерживающие российское вторжение в Украину. Перед стрельбой они, как утверждается, включили гимн ЧВК "Вагнер", а также называли ребенка журналистки "бандеровцем". Новик считает нападение политически мотивированным.

"В настоящее время полиция проводит расследование, и у нас пока нет никаких результатов. Ученикам оказывается психологическая помощь. […] Важно, чтобы нас не захлестнула волна мести и чтобы мы не пошли по пути маргинализации русской общины в Литве", — заявила в разговоре с журналистами Дануте Мишрене, директор школы, где учились нападавшие и пострадавший.

Как напоминает LRT, осенью прошлого года Министерство образования, науки и спорта Литвы заявило, что не планирует полностью переводить систему среднего и дошкольного образования на государственный язык, как это постепенно делается в Латвии и Эстонии.

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