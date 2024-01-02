Процесс полного перехода латвийских школ на латышский язык обучения идет довольно болезненно и займет еще три-четыре года. Такими расчетами в программе Латвийского радио 4 "Домская площадь" поделилась министр образования и науки Анда Чакша.

"Цель образования выходит за рамки собственно обучения, это касается вопроса безопасности, вопроса лояльности наших граждан", — отметила министр.

По признанию Чакши, для школ такой переход является большим вызовом. Согласно мониторингу, около 1/3 детей, которые дома не говорят по латышски, испытывают в школе трудности с обучением. Помочь им в освоении материала должны группы продленного дня и специально привлеченные специалисты.

"У нас нет задачи переделать детей. Мы понимаем, что эти дети останутся билингвальными. Но изучение лат языка позволит им реализовать свой потенциал в будущем. Мы создаем политическую нацию на базе латышского языка", - подчеркнула Чакша.

Также министр указала на необходимость "инвестировать в педагогов".

"Без хороших учителей нет хорошей школы. В этой области, помимо увеличения зарплат учителям, предусмотрены и другие стимулы - например, выплата стипендий для студентов, которые будут работать с билингвальными детьми", — пояснила министр.

При этом Чакша признала, что в системе образования не хватает специалистов - и социальных работников, и логопедов, и др. Вопрос подготовки кадров сейчас обсуждается с Латвийским университетом.

Министр считает, что самым лучшим вариантом для начала изучения латышского языка является детский сад, и именно на поддержку изучения языка в садиках и начальной школе рассчитана существующая сейчас модель финансирования.

Также Чакша высказала свое мнение о будущем детей из Украины, несколько тысяч которых сейчас находятся в Латвии. Многие из них продолжают учиться удаленно в украинских школах, но Чакша подчеркнула важность их интегрирования в латышскую среду - это важно для того, чтобы впоследствии они могли получить здесь и высшее образование, поскольку война в Украине, судя по всему, затягивается.

Нововведение этого года - новая система оценки знаний. Теперь исправить отметку на более высокую станет уже не так просто. Эта система должна была быть введена уже в этом году, но ее отложили на следующий учебный год, хотя треть школ на нее перешли уже сейчас. Дополнительное время потребовалось для того, чтобы сами педагоги детально разобрались в том, из чего складывается оценка и как она корректируется, и разработали соответствующие механизмы.

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