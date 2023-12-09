Переговоры о замене второго иностранного языка в школах идут не так гладко, как хотелось бы, сообщила агентству LETA министр образования Анда Чакша.

В латвийских школах в качестве первого иностранного языка в основном преподается английский, а в качестве второго — русский, но после войны России против Украины отношение к этому предмету становится все более негативным, поэтому звучат призывы преподавать в качестве второго иностранного языка какой-нибудь язык ЕС, например немецкий, французский или испанский.

Самый сложный вопрос — что делать с детьми, которые не хотят изучать русский язык как второй иностранный, но учебное заведение не может предложить другой язык.

По словам министра, необходимо принять решение о том, будет ли засчитываться диплом, если ученик не изучает русский язык, или же школа должна быть в состоянии предложить другой вариант изучения второго иностранного языка. Чакша надеется, что ясность в этом вопросе будет достигнута к концу года.

Вопрос об изучении второго языка широко обсуждается в обществе. Высказывались предложения о том, чтобы сделать второй иностранный язык факультативным или заменить его другими предметами.

Чакша ранее подтвердила, что министерство проводит внутренние обсуждения возможных вариантов. В то же время необходимо учитывать, что отказ от второго иностранного языка как обязательного "будет иметь определенные последствия".

Второй иностранный язык является обязательным в школах, однако учебное заведение само решает, уроки какого языка оно будет проводить. Если родители не согласны с иностранным языком, они могут попросить школу изменить его. Чакша подчеркнула, что отказ от изучения русского языка должен быть возможен, поэтому органы образования должны находить решения, например, организовывать дистанционные группы для изучения другого иностранного языка.

Действующая законодательная база не требует, чтобы школы предлагали официальный язык ЕС в качестве второго иностранного языка, поэтому это может быть любой язык, в первую очередь русский, который, по имеющимся у министерства данным, преподается в качестве второго иностранного языка почти в половине латвийских школ. Некоторые учебные заведения не предлагают альтернативы русскому языку.

В начале прошлого года министерство провело опрос о преподавании второго иностранного языка в 315 латвийских школах, где в качестве второго иностранного языка преподается только русский. Из 307 школ, принявших участие в опросе, 252 не предоставляют ученикам возможности изучать официальный язык страны ЕС в качестве второго иностранного языка.

Согласно опросам, проведенным министерством, большинство школ могут предложить в качестве второго иностранного языка немецкий. Школы также планируют предлагать французский, испанский и другие официальные языки ЕС, а некоторые школы — официальные языки стран EEA, такие как норвежский, и языки, регулируемые двусторонними или многосторонними межправительственными соглашениями в области образования, например украинский или иврит.

В настоящее время изучение второго иностранного языка начинается с 4-го класса.

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