Министерство образования и науки (МОН) подготовило и передало на общественное обсуждение поправки к правилам Кабинета министров, предусматривающие постепенную отмену преподавания русского языка как второго иностранного в основной школе.

В настоящее время латвийские школьники с первого класса изучают английский язык в качестве первого иностранного языка, а к изучению второго иностранного языка приступают по окончании начальной школы. Теоретически в качестве второго иностранного языка дети могут изучать немецкий, французский и другие языки, однако на практике из-за нехватки учителей в школах чаще всего преподается русский язык.

Поправки, предложенные МОН, обяжут школы с 2026/2027 учебного года предлагать учащимся в качестве второго иностранного языка один из официальных языков ЕС, ЕЭЗ либо иностранный язык, регулируемый межправительственными соглашениями в области образования. Русский язык не входит в число этих языков.

По данным МОН, русский язык преподается в качестве второго иностранного языка почти в половине латвийских школ. Некоторые учебные заведения не предлагают альтернативы русскому языку.

Министерство заявляет, что "в связи со значительным ростом спроса на языки ЕС" и снижением значимости и использования русского языка оно получило просьбы от ряда родителей об изучении в школах языка ЕС в качестве второго иностранного языка.

Согласно опросам, проведенным МОН, большинство общеобразовательных школ могут предложить немецкий язык в качестве второго иностранного. Кроме того, школы планируют предлагать французский, испанский и другие официальные языки ЕС, а также официальные языки государств-членов ЕЭЗ, например норвежский, и языки, подпадающие под действие двусторонних или многосторонних межправительственных соглашений в области образования, например, украинский или иврит. Для актуализации данных министерство намерено повторить такой опрос через год.

Поправки, предложенные Министерством образования и науки, предусматривают, что второй иностранный язык должен вводиться в пятом классе с более интенсивным его изучением в 5-9-х классах.

Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram