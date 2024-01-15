Подросток, подозреваемый в нанесении ножевых ранений сверстнику в Юрмале, в этом году не будет очно посещать школу, сообщила программа "Панорама" Латвийского телевидения вечером в понедельник, 15 января.

Как сообщает "Панорама", ученики, учителя и родители скорбят о смерти ученика 6-го класса, погибшей на прошлой неделе из-за ножа в руках сверстника во время драки.

Принято решение, что подросток, подозреваемый в нанесении смертельных ранений сверстнику, не вернется на школьную скамью лично, а занятия продолжит дистанционно, сообщает программа.

Полиция также внимательно изучает различные угрозы в адрес семьи нападавшего и центра опеки, где он живет, стражи порядка не допускают, чтобы насилие вызвало насилие.

Как сообщает "Панорама", с подростком работают психолог и кризисная команда, но он замкнут и ни с кем не разговаривает.

Начальник Юрмальской муниципальной полиции Улдис Бениньш рассказал программе, что "чтобы насилие не вызвало насилие", полицейские проводят опрос на местах и ​​дополнительно уделяют внимание всем несовершеннолетним в Каугури и Слоке.

Как сообщалось, 11 января около часа ночи сотрудники муниципальной полиции заметили в Слоке подростка с ножевыми ранениями, который лежал на земле без сознания. Полицейские вызвали на место происшествия скорую помощь, но пострадавший скончался до приезда медиков.

Было установлено, что погибший — 13-летний подросток. По имеющейся у полиции информации, накануне несколько подростков, проживающих в учреждении социального ухода и реабилитации, отправились в Ригу, чтобы употребить алкогольные напитки. Затем они вернулись на поезде в Слоку, где встретили двух ребят своего возраста. Между подростками произошел конфликт, в ходе которого один из молодых людей, проживающих в детском доме, нанес 13-летнему подростку два удара ножом в сердце и живот.

Подросток, который ударил другого ножом, ранее уже находился в поле зрения полиции за бродяжничество и кражу из магазина. Ему еще не исполнилось 14 лет.

Полиция начала уголовный процесс по п. 2 ст. 117 Уголовного закона — об убийстве при отягчающих обстоятельствах в случае убийства несовершеннолетнего.

Точные обстоятельства и мотивы преступления будут выяснены в ходе следствия.

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