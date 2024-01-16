В связи с произошедшим в Юрмале, когда не достигший 14-летнего возраста подросток нанес смертельные удары ножом своему сверстнику, глава Юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство") отметил, что в законе уже сейчас предусмотрена возможность применения принудительных мер уже с 11-летнего возраста.

Так политик ответил на вопрос о том, показывает ли этот случай, что уголовная ответственность должна быть установлена раньше 14 лет — с 13 или 12 лет. Юдин скептически отнесся к снижению этой возрастной планки, отметив, что уже сейчас применение принудительных мер возможно с 11 лет.

Самой суровой принудительной мерой является пробационный надзор, который был определен в законе пару лет назад по предложению Юдина. Парламентарий подчеркнул, что самое важное в данной ситуации — превенция или предотвращение подобных трагедий. Согласно доступным данным, за последнее время пробационный надзор был применен к десяти молодым людям, отметил политик. Насколько эффективным является пробационный надзор, следует спрашивать у тех, кто его осуществляет.

При работе с детьми из групп риска, например, с теми, кто не посещает школу, употребляет запрещенные вещества, совершает кражи, жизненно важное значение имеет межведомственное сотрудничество, чтобы семья или учреждение, где находится ребенок, школа, психолог, медики, социальные работники, полиция и другие вовлеченные лица обменивались информацией между собой, пояснил Юдин, отметив, что необходимо и участие общества, способствуя соответствующему поведению этих детей.

У Министерства внутренних дел есть система для того, чтобы различные учреждения обменивались информацией, однако депутату известно, что на данный момент она используется недостаточно активно.

Очень важно, как ведется работа с семьей или, если ребенок находится в учреждении, как организована работа в этом учреждении, отметил Юдин. После того, как по объективным причинам было ликвидировано образовательное учреждение социальной коррекции "Наукшени", создание так называемого Терапевтического дома запланировано на 1 января 2025 года. Однако политик допускает, что к этой дате он может и не быть создан, за более подробными комментариями он посоветовал обратиться к ответственному за данный вопрос Министерству юстиции.

Название Терапевтического дома может кому-то показаться слишком мягким, вызвать недоумение, однако он обеспечит соответствующие ограничения поведения для проблемных подростков, следует из сказанного главой Юридической комиссии.

Комментируя возможность снижения возраста для уголовной ответственности, депутат подчеркнул, что ошибочно полагать, что до 14 лет разрешено делать что-то недопустимое, поскольку уже с 11-летнего возраста возможно применение принудительных мер.

Юдин подчеркнул, что трагедии как та, что произошла в Юрмале, нельзя исключить принятием поправок к закону. По словам политика, привлечение к уголовной ответственности детей возраста 12 и 13 лет не является решением. То, что не достигший 14 лет ребенок будет назван преступником и посажен в тюрьму, не достигнет поставленных целей, а увеличит риск преступного поведения в будущем. Поэтому в пробации используются другие приемы для изменения поведения ребенка, отметил Юдин.

Одно дело, что жители не спешат усыновлять проблемных детей из учреждений соцопеки, а другое — насколько эффективно работает соответствующее учреждение, отметил Юдин. Решение состоит не в том, чтобы изолировать ребенка в тюрьме, а работать с такими подростками, чтобы они сделали выбор в пользу вредительства.

Важно вовремя получать сигналы от семей и учреждений о том, что поведение ребенка неприемлемо, и при совместном сотрудничестве нескольких ответственных учреждений начать с ним работу, пояснил глава Юридической комиссии.

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