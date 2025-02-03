Гибель двухлетнего ребенка в Резекненском крае: дело переквалифицировано в жестокое обращение и непреднамеренное убийство

Уголовный процесс по факту пропажи и гибели двухлетнего Андрея Кузнецова в субботу, 2 февраля, в Резекненском крае переквалифицировано в жестокое обращение и непреднамеренное убийство, сообщили агентству LETA в Государственной полиции. Ранее сообщалось, что в рамках этого дела в воскресенье, 3 февраля, были задержаны два человека. По неофициальной информации - это мать и бабушка погибшего мальчика.

В понедельник сотрудники Государственной полиции обратились в суд с ходатайством о применении меры пресечения в виде лишения свободы – ареста – в отношении одного из подозреваемых по делу. Суд отклонил ходатайство и избрал другую меру пресечения, не связанную с лишением свободы, – полицейский надзор.

Второму лицу, задержанному накануне, в рамках уголовного процесса присвоен статус лица, в отношении которого начат уголовный процесс.

Также принято решение переквалифицировать уголовный процесс дело по 2-й части 174-й статьи Уголовного закона – за жестокое или насильственное обращение с малолетним, если это причинило ему физические или психические страдания и было совершено лицами, от которых пострадавший материально или иным образом зависел, а также по 1-й части 123-й статьи Уголовного закона – за незаконное причинение смерти по неосторожности.

Первоначально уголовный процесс был начат по ч. 2.1 ст. 141 Уголовного закона - умышленное оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и не способного позаботиться о себе в силу малолетства, возраста, болезни или недееспособности, если виновный имел возможность оказать ему помощь и был обязан заботиться о нем, либо сам поставил его в опасное для жизни состояние, а также если неоказание помощи повлекло смерть или иные тяжкие последствия.

Ранее сообщалось, что в субботу, 2 февраля, вечером трагически погиб Андрей Кузнецов, которому не исполнилось и двух лет. В 13:30 он вышел из своего дома в Резекненском крае. Позже вечером ребенок был найден без сознания сотрудником Государственной полиции более чем в километре от дома, возле железнодорожных путей. Медики пытались спасти его жизнь, но безуспешно.

В репортаже LSM+ с места событий была высказана версия, что мама и бабушка ребенка, возможно, находились в состоянии алкогольного опьянения. В семье есть еще двое старших детей, они сейчас находятся с отцом.

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