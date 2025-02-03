"Агентство": с 2022 года через Эстонию в Россию в обход санкций ввезли автомобили на 18 млн евро

Несмотря на санкции ЕС с ноября 2022-го по апрель 2024 года из Эстонии в Россию ввезли по меньшей мере 142 легковых автомобиля и шесть мотоциклов общей стоимостью 18 млн евро. Об этом пишет "Агентство", изучившее данные агрегатора таможенных деклараций Import Genius.

Отправителями грузов выступали две компании: эстонская Dzallair и гонконгская Ningbo Industries Company Ltd (NICL), получателем — структуры российской компании "Автодом". Журналисты обнаружили, что автомобили и мотоциклы ввозили в конце 2022 года, а также с конца 2023-го по апрель 2024-го. Более свежих данных в базе Import Genius нет.

Часть транспортных средств по документам направлялась в Россию, часть — в Беларусь или Азербайджан. "Агентству" удалось найти объявления о продаже 16 указанных в таможенных декларациях автомобилей на сайтах, связанных с "Автодомом".

Из документов следует, что таким образом через Эстонию в Россию попали автомобили Lamborghini, Porsche, Mercedes-Benz и Audi, а также мотоциклы Ducati. Общая стоимость транспортных средств превышает 18 млн евро.

Задействованная в поставках эстонская компания Dzallair занимается продажей люксовых автомобилей с 1993 года, но, как отмечает "Агентство", "по-настоящему в гору дела пошли у нее только с началом войны". По данным Коммерческого реестра Эстонии, в 2022 году выручка фирмы выросла в 38 раз по сравнению с 2021-м.

Компанию Dzallair основал выходец из Казахстана Султан Серикбаев, сейчас фирмой владеет и управляет его родственница, жительница Таллина Диана Серикбаева. В разговоре с журналистами она отрицала причастность к поставкам автомобилей в Россию, после чего положила трубку.

В российской компании "Автодом" журналистам заявили, что не комментируют вопросы "параллельного импорта".

Гонконгская компания NICL была учреждена в августе 2022 года, уже после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. На сайте фирмы говорится, что она занимается "торговлей нефтепродуктами и металлами, логистикой и дистрибуцией, а также помогает своим клиентам проводить транзакционные и платежные операции".

Евросоюз еще в марте 2022 года запретил импортировать в Россию автомобили дороже 50 тысяч евро. В июне 2023 года запрет расширили на все новые и подержанные автомобили с объемом двигателя свыше 1,9 л, электрокары и гибриды.

На фоне введенных санкций автомобили стали ввозить в Россию через так называемый "параллельный импорт". В документах, предназначенных таможенным органам, указывается, что транспортные средства направляются в третью страну, однако в действительности остаются на территории РФ до завершения транзита. Также схемы "параллельного импорта" реализовывались через поставки в Беларусь.

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