Некоторые автомобили, которые перевозят из Европы в Казахстан через Финляндию и РФ, в действительности оказываются в российских дилерских центрах, доказали журналисты Yle. Это удалось выяснить, установив на машины маячки.

Как пишут журналисты, они "получили наводку", согласно которой дорогие автомобили привозят из Германии в Финляндию, а затем доставляют в Россию. Авторы расследования отследили автовоз, который подвез новые Lexus и BMW к границе — на них удалось установить маячки.

Предположительно, по документам машины следовали в Казахстан — использовать территорию РФ для транзита законно, однако товар не должен остаться в стране, на которую наложены санкции.

Новые Lexus и BMW вскоре после пересечения финской границы оказались сначала в Санкт-Петербурге, затем в Москве, а спустя несколько дней — в Томске. Lexus удалось снять в одном из автосалонов, BMW ездил по городу (журналисты допускают, что его уже продали).

Размещенное еще в феврале объявление о продаже того же Lexus с пробегом всего 27 км журналисты обнаружили на одном из российских сайтов. Тогда автомобиль находился в Канаде и принадлежал человеку с "именем, похожим на русское". Спустя несколько дней после покупки он продал Lexus экспортной компании Deluxauto Incorporated — она отрицает последующую перепродажу машины в РФ.

Представители финской таможни сообщили Yle, что им известны случаи, когда водители автовозов располагали двумя комплектами документов на грузы: в одном говорилось, что машины везут в Казахстан, а на КПП на российской стороне показывали уже другие бумаги, где говорилось, что груз направляется в Россию.

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