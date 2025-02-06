"Выровняем место". Предложение Трампа выселить палестинцев и оккупировать Газу "не так поняли"?

В среду 5 февраля президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию по итогам встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Он неожиданно заявил, что 2 миллиона проживающих в Газе палестинцев нужно выселить на "хороший, свежий, красивый участок земли" в другой стране, а сам сектор застроить и превратить в "Ближневосточную Ривьеру". Девелоперский подход президента США по разрешению израильско-палестинского конфликта вызвал всеобщее осуждение как в мире, так и в США. Вечером того же дня пресс-секретарь Белого Дома выступил с опровержениями заявлений Трампа. Израильский эксперт сравнил притязания Трампа на Газу с претензиями на Гренландию.
Он предположил, что в Газе будут жить "представители со всего мира", "включая палестинцев", и добавил, что, по его мнению, Газа может стать "Ривьерой Ближнего Востока".
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