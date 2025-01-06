Защиту прав национальных меньшинств устанавливает 114-я статья Сатверсме Латвийской Республики. Поэтому как вопросы этих прав, так и других прав и свобод человека, включенных в 8-й раздел Конституции, находятся в зоне ответственности государства и интересов всего общества. Почему и общества? Потому что для защиты прав человека необходимы как соответствующее законодательство и методы, так и средства государственного бюджета, которые, в частности, поступают в виде уплаты налогов жителями страны.

Портал rus.delfi.lv напоминает, что 114-я статья Сатверсме гласит: У лиц, которые принадлежат к нацменьшинствам, есть право сохранять и развивать свой язык, этническую и культурную самобытность. Далее приводим статью (оригинал на латышском языке - здесь) бывшего председателя Конституционного суда Латвии, судьи Суда Европейского союза Инеты Зиемеле в переводе на русский язык:

Так как государственный бюджет должен формироваться в интересах устойчивого развития народа и государства, в стране должна быть обоснованная и наполненная смыслом политика защиты прав человека, которая напрямую связана с демографической политикой, о об этом в другой раз. В связи с этим должно быть единое понимание, кому и какие ресурсы следует направлять, чтобы, например, обеспечить реализацию статьи 114-й статьи Сатверсме. Поэтому необходимо знать содержание и объем этой статьи, а также её место в системе Сатверсме в целом, учитывая как преамбулу, так и неизменное ядро Конституции, содержащееся в статьях 1-го раздела.

В латвийском публичном пространстве спор о том, кто такие национальные меньшинства Латвии и каков объём их прав, присутствует, на мой взгляд, с восстановления независимости. В ряде аспектов на этот вопрос удалось ответит уже прежде, включая целый ряд решений Конституционного суда (например, Конституционный суд, когда его возглавляла Инета Зиемеле в 2019 году признал соответствие Сатверсме полный перевод школ на латышский язык обучения-Ред).

Однако часто найденные ответы часто забываются, а авторитетные источники в эпоху социальных сетей остаются без внимания. Поэтому ниже я кратко представлю основные тезисы.

Согласно позиции Латвии, которую она сама определила в 2005 году при присоединении к Рамочной конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств, на которую ссылается и Конституционный суд, "Латвия признала критериями принадлежности индивида к национальному меньшинству культурные, религиозные и языковые различия, гражданство и историческую связь соответствующего нацменьшинства с Латвией".

В деле 2018-12-01 Конституционный суд напомнил, что в соответствии Закону "О Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств": "Лица, не являющиеся гражданами Латвии или других государств, но легально проживающие в Латвийской Республике, не принадлежат к национальному меньшинству (подчеркнуто Инетой Зиемеле) в понимании Конвенции согласно данной дефиниции национального меньшинства в соответствующей декларации Латвийской Республики, но, если они идентифицируют себя с соответствующим нацменьшинством согласно этой дефиниции, могут пользоваться предусмотренными правами, если закон не устанавливает ограничений". Нужно добавить, что 114-я статья Сатверсме должна находиться в гармонии с этой позицией Латвии.

Согласно статистике 1935 года, в Латвии были такие этнические группы: русские, евреи, белорусы, немцы, поляки, литовцы, эстонцы и некоторые другие небольшие группы, например, народ рома. После восстановления независимости, если эти этнические группы сохранили себя на территории Латвии, можно рассматривать как граждан, которые идентифицируют себя также с этими этническими группами, формируя исторические национальные меньшинства. Те, кто въехал в советское время, были либо мигрантами, либо лицами, связанными с оккупационными силами и властными институциями СССР. Мировая практика не показывает примеры, когда мигранты автоматически определялись как нацменьшинство. В свою очередь, согласно международному праву, лица, принадлежавшие к оккупационной власти, должны были покинуть территорию стран Балтии, что, как известно, не удалось полностью реализовать. Следует помнить, что давление со стороны России с целью сохранить остатки оккупационной власти было огромным.

Таким образом, в Латвии есть историческое русское меньшинство. Если иммигрант советского периода получает гражданство, подтверждая лояльность государству, и хочет принадлежать к русскому или другому историческому меньшинству, он может быть включен в это меньшинство. Неграждане же формально не принадлежат к историческим меньшинствам, но пользуются всеми гарантированными в Латвии правами и свободами.

После восстановления независимости вопрос въехавших в советское время оставался в различных повестках дня в Латвии и за пределами Латвии. Ему придавались разные смыслы. Например, вопрос русскоязычного меньшинства или вопрос дискриминации и тому подобное.. Это была история на протяжении ряда десятилетий, в которой многие понятия, вероятно, сознательно смешивались вместе, что также повлияло на репутацию Латвии на форумах по правам человека.

В этом контексте запоздал переход на систему образования на государственном языке. Также в целом укрепление латышского языка в услугах взаимной коммуникации и других публичных местах не было простым процессом. Если выйти из наших "пузырей" и оглядеться вокруг — в магазинах, ресторанах, переключая радиоканалы и так далее, — мы можем оценить, функционирует ли пространство Латвии в целом на латышском языке.

Думаю, что выводы Конституционного суда, сделанные в решении 2019 года, по-прежнему обоснованы, а именно: "Сейм и несколько привлеченных к делу лиц подчеркнули, что также после восстановления независимости государства русский язык в Латвии широко используется в обществе. (...) В такой ситуации нет другого латвийского национального меньшинства, возвращению идентичности которого после длительно реализуемой политики русификации в оккупационное время, Латвийское государство с момента восстановления независимости оказывает поддержку (…) Также другие привлеченные к делу лица выразили мнение, что русский язык в Латвии является самодостаточным, а именно, что в повседневном общении можно обойтись только русским языком и не знать государственного языка". Эта ситуация не соответствует Сатверсме, она не соответствует 114-й статье, и ее не следует поддерживать в формах, которые финансируются из государственного бюджета. Следует отметить, что, учитывая, что с 1 января 2020 года дети, рожденные в семьях постоянных жителей Латвии, не являющихся гражданами, автоматически становятся гражданами Латвии, язык и содержание образования имеют критическое значение для будущего Латвии.

В свою очередь, как уже указал Конституционный суд, языком государственных и демократических процессов должен быть государственный язык. Поэтому в стране необходимо укреплять знания государственного языка и его использование в обществе. 114-я статья Сатверсме устанавливает, что государство поддерживает национальные меньшинства, чтобы они не утратили свой язык и идентичность. Таким образом, государственные проекты могут быть направлены на поддержку тех исторических национальных меньшинств, чьи язык и идентичность находятся под угрозой.

Таким образом, в Латвии историческими национальными меньшинствами считаются те этнические группы, которые были укоренены в стране с момента ее основания, если граждане, к которым они принадлежат, хотят укрепить свой язык и идентичность как такое нацменьшинство. В результате советской оккупации в Латвию вошли новые этнические группы, которые государство может поддерживать, и оно это делает, но это не вопрос прав национальных меньшинств, то есть не обязанность согласной 114-й статье Сатверсме. Это вопрос доброй воли, в пределах возможностей, с учетом главных приоритетов развития государства. Поддержание самодостаточных, изолированных пространств русскоязычных поселенцев советского времени не является вопросом 114-й статьи Сатверсме и не соответствует интересам демократического государства.

Ливы не являются национальным меньшинством. Ливы, как и латыши, образуют государственную нацию. Ливам, как второй коренной нации, которая, к сожалению, находится под угрозой, необходима особая государственная поддержка.

Наконец, можно уже сказать, что все упомянутое выше, — это старая история, а жизнь идет вперед, нужно развиваться дальше и как-то между собой коммуницировать. Несомненно, сегодняшняя Латвия значительно отличается от той, которая была в годы восстановления независимости. Это вызывает большую радость и удовлетворение.

Однако мировой и латвийский опыт показывает, что проблемы, унаследованные от нарушений международных правовых норм в отношениях между государствами, неправильно замалчивать. Корректная дефиниция национальных меньшинств и перераспределение государственных средств туда, где это необходимо в соответствии с Сатверсме, связана с справедливостью в более широком контексте истории Латвии.

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