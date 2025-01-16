Около 1000 пенсионеров получили в начале года меньшие пенсии. Что делать?

С нового года вступили в силу изменения в порядке применения к пенсионерам необлагаемого налогом минимума. Именно новый порядок привел к тому, что некоторые пенсионеры стали получать еще меньшие пенсии, чем в прошлом году.

Число пенсионеров, чьи пенсии в январе были неправильно начислены из-за того, что Служба государственных доходов (VID) не отправила в Государственное агентство социального страхования налоговые книжки пенсионеров, достигло 907 человек, выяснило агентство LETA.

Сначала в агентстве сообщили, что ошибка затронула несколько сотен пенсионеров, и их число растет. Тем 60 пенсионерам, которые были выявлены первыми, разница будет выплачена в январе отдельным платежом или вместе с февральской пенсией.

Служба госдоходов (VID) разъясняет, почему возникла такая ситуация и что нужно сделать, чтобы получать правильный размер пенсии. Ранее к пенсиям применялся необлагаемый налогом минимум в размере 500 евро независимо от того, работало ли лицо или нет, а также независимо от места нахождения налоговой книжки.

С нового года необлагаемый налогом минимум по отношению к пенсии увеличен до 1000 евро. Однако для того, чтобы он применялся, в налоговой книжке в Системе электронного декларирования (EDS) Службы госдоходов в качестве основного места получения дохода должно быть указано Государственное агентство социального страхования (VSAA).

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Если же это не так, то необлагаемый налогом минимум в размере 1000 евро не применяется автоматически к пенсии, и это может повлиять на размер выплачиваемой пенсии.

При выплате пенсий в начале января выяснилось, что в распоряжении VSAA нет расчетных листков всех неработающих пенсионеров. Это также повлияло на размер пенсии, выплачиваемой тем лицам, чья пенсия превышает 500 евро, поскольку вместо 1000 евро применялся прежний необлагаемый минимум в размере 500 евро.

Это также означает, что с суммы пенсии, превышающей 500 евро, удерживается подоходный налог в размере 25,5%.В настоящее время Служба госдоходов активно сотрудничает с VSAA, чтобы налоговые книжки неработающих пенсионеров были поданы в Государственное агентство социального страхования, и таким образом VSAA сможет как можно быстрей произвести перерасчет пенсий.

Пенсионерам, которые не работают и чья ежемесячная пенсия составляет более 500 евро, не нужно ничего делать. Получив от VID информацию о налоговых книжках, VSAA оперативно произведет перерасчет и выплатит невыплаченную разницу либо отдельным платежом в январе, либо вместе с пенсией за февраль.В свою очередь, лицам, получающим пенсию с доставкой по месту жительства, разница будет выплачена вместе с пенсией за февраль.

Государственное агентство социального страхования и Служба госдоходов приносят извинения пенсионерам за неприятный опыт.

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