"Это не TikTok". Сейм отклонил предложение партии Шлесерса закрепить в Сатверсме понятия "мужчина" и "женщина"

16 января Сейм Латвии принял решение не передавать на рассмотрение парламентских комиссий предложенные оппозиционной партией Latvijas pirmā vietā (LPV) изменения в Конституцию. Эти изменения должны были дополнить Сатверсме текстом, в котором говорится, что "государство признает существование только двух полов — мужчины и женщины — и не способствует, а также не поддерживает распространение искусственно созданных гендеров".