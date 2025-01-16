"Это не TikTok". Сейм отклонил предложение партии Шлесерса закрепить в Сатверсме понятия "мужчина" и "женщина"
Fоtо: LETA

16 января Сейм Латвии принял решение не передавать на рассмотрение парламентских комиссий предложенные оппозиционной партией Latvijas pirmā vietā (LPV) изменения в Конституцию. Эти изменения должны были дополнить Сатверсме текстом, в котором говорится, что "государство признает существование только двух полов — мужчины и женщины — и не способствует, а также не поддерживает распространение искусственно созданных гендеров".

LPV хотела дополнить четвертый абзац преамбулы Конституции "ценностным утверждением, в котором четко и недвусмысленно говорится, что государство признает только два пола — мужчина и женщина, и не способствует, а также не поддерживает распространение искусственно созданных гендеров".

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