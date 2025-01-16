На рассмотрение комиссий Сейма переданы предложения об условиях въезда в Латвию для граждан стран СНГ

В четверг, 16 января, Сейм передал на рассмотрение комиссий поправки к Закону об иммиграции, предусматривающие, что гражданам стран Содружества независимых государств (СНГ) перед въездом в Латвию необходимо будет предоставлять информацию о цели поездки.

За передачу поправок на рассмотрение комиссий проголосовали 64 депутата, 19 парламентариев выступили против.

Поправки были подготовлены парламентской Комиссией по национальной безпасности. В аннотации к законопроекту указано, что после вторжения России в Украину, которое поддерживает также Беларусь, в регионе возросли риски, связанные с разведкой и гибридными угрозами. Чтобы предотвратить въезд в Латвию лиц, связанных со спецслужбами этих стран, с февраля 2022 года в Латвии был усилен контроль за миграцией.

В аннотации также отмечается, что латвийские службы проводят усиленные проверки на пунктах пограничного контроля и на автодорогах для идентификации лиц, представляющих потенциальный риск. Службы оценивают иностранцев, чтобы определить возможные угрозы, начиная от разведывательной деятельности до терроризма.

Если выявлены риски, Служба государственной безопасности (СГБ) в сотрудничестве с другими учреждениями может запретить въезд или предоставить министру внутренних дел заключение о включении лица в так называемый "черный список", то есть список лиц, которым въезд в Латвию запрещен. Этот запрет является краткосрочным и может быть пересмотрен при следующей попытке лица въехать в страну.

Глава Комиссии по нацбезопасности, депутат Янис Домбрава (Национальное объединение) подчеркнул, что Венгрия, например, объявила, что больше не будет проводить никаких проверок граждан России и Беларуси, поэтому и необходим усиленный контроль подданных стран СНГ.

"Нам нужно найти решение, чтобы этот эффективный контроль сохранялся и для тех граждан, которые въезжают в Латвию, например, на общественном транспорте Санкт-Петербург-Эстония-Рига или другим способом: через Турцию в одну из европейских стран, а затем в Латвию", - отметил Домбрава.

По словам Домбравы, в этом случае перед въездом в Латвию нужно будет заполнить анкету о себе, то есть предоставить информацию о цели поездки, предполагаемом времени и месте пребывания, маршруте поездки, а также контактные данные и сведения о выборных должностях, занимаемых лицом или его родственниками, кандидатуре на выборах, нынешнем или бывшем статусе государственного или муниципального должностного лица.

За непредоставление этой информации или предоставление ложных сведений может быть наложен штраф до 400 единиц (2000 евро). Этот штраф сопоставим с санкциями за другие правонарушения аналогичного характера. Обязанность предоставлять информацию важна для предотвращения угроз государственной безопасности, поэтому ее невыполнение считается серьезным нарушением, объясняют авторы законопроекта.

Одновременно законопроект предусматривает исключения для лиц с дипломатическим иммунитетом или тех, кто совершает краткосрочные поездки для выполнения официальных функций или обеспечения технической поддержки. Эти лица не обязаны предоставлять информацию перед въездом в Латвию.

На рассмотрение комиссий также были переданы поправки к Закону о государственной границе, согласно которым гражданам стран СНГ разрешение на пребывание в приграничной зоне Латвии будет выдаваться только с согласия СГБ.

За передачу поправок на рассмотрение комиссий проголосовали 64 депутата, 19 парламентариев выступили против, а один воздержался.

Закон о государственной границе предусматривает специальный пропускной режим для контроля пребывания лиц в приграничной зоне.

Лица в возрасте с 15 лет для пребывания в приграничной зоне должны иметь постоянный или временный пропуск, выданный Государственной пограничной охраной. Постоянный пропуск выдается лицам, имеющим недвижимое имущество в приграничной зоне, а пропуск сроком до одного года - лицам, которые планируют находиться в приграничной зоне. Работодатели могут запрашивать временные пропуска для своих сотрудников, если их пребывание в приграничной зоне связано с трудовыми обязанностями.

Предлагаемые изменения предусматривают, что гражданам государств СНГ такие пропуска будут выдаваться только с письменного согласия СГБ, если пребывание конкретного лица в этой зоне необходимо для осуществления основных прав и не констатировано угроз для национальной безопасности.

Как отмечается в аннотации к законопроекту, страны СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Молдова, Таджикистан и Узбекистан) тесно сотрудничают в сфере безопасности, экономики и культуры, и Россия использует это сотрудничество для получения интересующей ее информации.

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