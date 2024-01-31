В среду, 31 января, Рижская дума утвердила 34 из 60 голосами "за" городской бюджет на 2024 год: доходы запланированы в размере 1,354 млрд евро, расходы — в размере 1,545 млрд евро. Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") назвал бюджет-2024 "инвестиционным", упомянув, что средства будут вложены в реконструкцию набережной Мукусалы, ремонты Земитанского и Вантового мостов, создание путепровода с улицы Твайка на Кундзиньсалу. Запланированы рамках городского бюджета повышение зарплат работникам муниципальных учреждений, ремонты социальных домов, школ и детсадов, создание комплекса дошкольных учреждений в Скансте. По-прежнему самая большая статья расходов столичного самоуправления — сфера образования.

Мэр Риги Вилнис Кирсис ("Новое Единство") заявил, что характеризует городской бюджет на 2024-й год словом "инвестиционный". Общий объем инвестиций, который Рига намерена освоить в этом году — 240 млн евро.

Один из крупных инвестиционных проектов — укрепление и создание инфраструктуры набережной Мукусалас: выделено 7,6 млн евро.

Сумму в 47,2 млн евро — это и госдотация и средства займа — планируется выделить на строительство путепровода на Саркандаугаве от улицы Твайка на Кундзиньсалу. Здесь все находится на стадии согласования документации и начала проектирования. Этот проект должен стать продолжением объездного пути, начало которого положило открытие путепровода Даудерсалы, связавшего проспект Виестурса и улицу Твайка, разгрузившего Саркандаугавкий железнодорожный переезд.

Также в планах Риги начало ремонта Земитанского путепровода и Вантового моста. Упомянул Кирсис и о том, что в приоритете строительство четвертой очереди Южного моста в Пардаугаве, хотя ранее упрекал Министерство сообщения в том, что оно не намерено выделять финансирование на этот проект.

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