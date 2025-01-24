Силиня отдала распоряжение перекрывать доступ к Памятнику Свободы во время международных футбольных матчей

Премьер-министр Эвика Силиня после встречи с министром внутренних дел Рихардом Козловскисом (оба - "Новое Единство") и начальником Государственной полиции Армандом Руксом поручила ответственным учреждениям в будущем ограничивать доступ к Памятнику Свободы во время проведения в Риге международных футбольных матчей.

В пятницу утром Силиня встретилась с представителями Министерства внутренних дел и ответственными службами, чтобы заслушать информацию о беспорядках, устроенных болельщиками футбольной команды "Аякс" из Амстердама в центре Риги в четверг вечером.

Премьер-министр подчеркнула, что безопасность жителей Латвии и общественный порядок являются абсолютным приоритетом и что к Памятнику Свободы необходимо относиться с должным уважением.

После встречи с Руксом и Козловскисом премьер-министр сообщила журналистам о решении в будущем ограничивать доступ к Памятнику Свободы во время подобных мероприятий.

"Любые повреждения Памятника Свободы должны быть расследованы, а виновные привлечены к ответственности," написала премьер-министр в сети "X".

Она также отметила, что полиция получила все необходимые ресурсы и полномочия для обеспечения порядка, которого требует общество, особенно у Памятника Свободы.

Глава правительства признала, что, хотя в целом организацию матча можно оценить положительно, события у Памятника Свободы - серьезный сигнал о том, что к таким инцидентам необходимо готовиться.

Премьер-министр сказала, что каждый человек должен относиться к Памятнику Свободы с наивысшим уважением, так как он является абсолютным символом патриотизма и свободы латвийского народа. Поэтому обеспечение общественного порядка у памятника необходимо. Государственная полиция обладает всеми доступными ресурсами, которые предоставило правительство. "Мы договорились, что я поручаю в будущем ограничивать доступ к Памятнику Свободы во время таких мероприятий," заявила премьер-министр.

Силиня отметила, что в целом службы внутренних дел вели себя соответствующим образом во время вчерашнего футбольного матча, но, поскольку памятник является особенно важным местом для латвийской нации, любой нанесенный ему ущерб должен быть возмещен, а виновные привлечены к ответственности.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис сообщил журналистам, что он согласен с тем, что памятник в будущем не должен быть доступен для таких мероприятий. Ограничение доступа к памятнику может выражаться, например, в установке ограждения, поскольку собрание фанатов не является официально зарегистрированным мероприятием. Министр также отметил, что в Латвии в будущем планируется проведение нескольких международных футбольных матчей с участием иностранных болельщиков.

Министр объяснил, что вчера полиция сознательно выбрала тактику "не вырывать из толпы" отдельных агрессивных лиц, так как это могло бы привести к массовым беспорядкам с пострадавшими и, не дай Бог, жертвами. Такая тактика применяется во многих странах мира, подчеркнул министр.

Начальник Государственной полиции Арманд Рукс подтвердил журналистам и агентству LETA, что по вчерашним событиям начаты два уголовных процесса о хулиганстве – один по факту действий у памятника, другой в связи с нападением на журналиста Латвийского телевидения Давида Фрейденфелдса. В еще одном случае была выбита витрина, но в этом случае полиция ожидает заявления от владельца. Также начато несколько административных процессов в связи с несогласованными полетами дронов над стадионом "Даугава".

Как уже сообщалось, болельщики нидерландского футбольного клуба "Аякс" из Амстердама устроили беспорядки в центре Риги в четверг, 23 января, вечером. Ранее возникли опасения, что Памятник Свободы был поврежден петардами.

Люди в социальных сетях сообщали, что сотни болельщиков вели себя хулигански у Памятника Свободы, запускали ракеты, которые попадали как в людей, так и в памятник, нанося ему ущерб.

Латвийское телевидение сообщило, что в результате агрессивного нападения фанатов нидерландского клуба пострадал журналист LTV Давидс Фрейденфелдс. По его словам, он приблизился к болельщикам, у него отобрали телефон, затем журналиста избивали ногами. Нападавшие отпустили репортера, он избежал серьезных травм.

Начальник Государственной полиции Армандс Рукс в пятницу утром в эфире Латвийского радио заявил, что болельщики из Нидерландов были сдержаны и усмирены, а действия полиции были сбалансированными, поэтому не произошло таких разрушений, какие бывают после матчей в других странах - например, поджогов.

На матч ожидалось прибытие более 2250 болельщиков "Аякса", ранее сообщил в "X"клуб RFS. Болельщики "Аякса" известны своей активностью и агрессивностью.

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