В четверг в Риге состоится матч между RFS и Ajax: Госполиция работает в усиленном режиме

В четверг в соответствии со специальным планом общественной безопасности Государственная полиция будет следить за предстоящим в Риге матчем Лиги Европы УЕФА между латвийским клубом RFS и амстердамским Ajax, сообщили в Госполиции.

Полиция будет следить за порядком у стадиона "Даугава" и в городе, в том числе в местах сбора фанатов. На поддержание общественного порядка будут выделены соответствующие ресурсы полиции, обещают стражи порядка.

Сегодня вечером в Риге на стадионе "Даугава" состоится матч группового турнира Лиги Европы УЕФА между латвийским футбольным клубом RFS и Ajax.

На матч приедут более 2250 болельщиков амстердамского клуба, сообщил ранее в твиттере RFS. Болельщики Ajax пользуются репутацией активных и весьма агрессивных фанатов.

Финал Лиги Европы УЕФА пройдет в испанском городе Бильбао в конце мая.

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