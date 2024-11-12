Несколько десятков молодых мужчин вечером в понедельник устроили беспорядки на западе Амстердама. Как сообщила полиция, правонарушители повредили автомобили и велосипеды, а также забросали транспортные средства петардами. При этом они выкрикивали лозунг "Свободу Палестине" и называли евреев "раковой опухолью".

Кроме того, вандалы атаковали трамвай. Они разбили в нем стекла, забросали петардами и пытались поджечь. Пассажирам удалось спастись.

Мобильное подразделение полиции очистило место происшествия. Как сообщает немецкий телеканал ntv, к позднему вечеру там установилось относительное спокойствие. Полиция провела ряд задержаний. Информации о возможных пострадавших к моменту публикации не поступало.

7 ноября люди в масках напали на израильских болельщиков после футбольного матча между израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" и нидерландским "Аяксом". Многие из нападавших были с палестинскими флагами и выкрикивали пропалестинские и антисемитские лозунги. Злоумышленники также пытались ворваться в гостиницы, где остановились израильтяне.

В Израиле случившееся назвали антисемитскими погромами, мэр Амстердама Фемке Халсема заявила о "взрыве" антисемитизма, какого "не наблюдалось уже давно". Многие европейские и мировые лидеры подчеркнули тогда, что нападения на израильтян напоминают о самых темных страницах истории.

10 ноября в Амстердаме вновь прошел пропалестинский митинг, по результатам которого были задержаны десятки человек.

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