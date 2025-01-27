Поврежден кабель на Балтике: как оградить критическую инфраструктуру от гибридных атак? Главное в понедельник, 27 января

Латвия понесла потерю - скончался в возрасте 85 лет поэт Янис Петерс. Минздрав хочет декриминализовать наркопотребление у подростков. Латвия отказалась выдать России актера Артура Смольянинова. В электричках ViVi уже скоро появятся долгожданные велоштативы. Но главная тема дня - повреждение латвийского оптического кабеля в Балтийском море и расследование этого уже очередного инцидента, который рассматривается в контексте гибридных атак на критическую инфраструктуру ЕС и НАТО.

Каждый день мы выбираем самое важное и собираем в вечернем дайджесте. Это подборка для тех, у кого мало времени и кто хочет быть в курсе главных новостей на данный момент.

Что случилось?

Ранним утром воскресенья, 26 января, в Балтийском море был поврежден в эксклюзивной экономической зоне Швеции был поврежден подводный оптический кабель ГАО Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVTRC). Система мониторинга передачи данных центра зафиксировала перебои в передаче данных на участке Вентспилс – Готланд. LVTRC продолжил поставлять услуги, используя другие маршруты передачи данных. Патрульный корабль Национальных вооруженных сил (НВС) немедленно прибыл к месту происшествии, об инциденте были проинформированы союзники по НАТО. Пока неизвестно , сколько времени займет ремонт кабеля.

Шведская прокуратура заявила, что расследуется серьезный акт саботажа, и в связи с этим инцидентом было арестовано судно. Шведские СМИ сообщают, что арестованное судно — это Vezhen, принадлежащее крупнейшей болгарской судоходной компании Navigation Maritime Bulgares. Судно ходит под мальтийским флагом, судовладелец отрицает намеренное повреждение. Министр обороны Латвии Андрис Спрудс признал, что пока неизвестен способ, которым на глубине в 50 метров был поврежден кабель. По словам главы МИД Латвии Байбы Браже, один из подозреваемых кораблей - судно "теневого флота" России. Под "теневым флотом" РФ понимаются танкеры, которые ходят под иностранными флагами - их Россия использует для обхода нефтяного эмбарго, введенного два года назад в связи с войной в Украине. Для "теневого флота" используются старые и часто незастрахованные танкеры, чтобы экспортировать сырую нефть и нефтепродукты в обход международных санкций. Уходя с поста президента США Джо Байден ввел санкции против части этого флота.

Почему это важно?

Европейскому союзу и странам Балтии грозит скорее не полномасштабное военное вторжение России, а гибридные атаки на критическую инфраструктуру, давно утверждают эксперты и политики.

ЧП в регионе стало больше. Вот примеры

17 ноября был также поврежден подводный кабель связи, пролегающий между Литвой и Швецией.

18 ноября из строя вышел кабель, соединяющий Финляндию и Германию

25 декабря был оборван в Балтийском море кабель Estlink 2, соединяющий Эстонию и Финляндию.

Важно, что 8 февраля Эстония, Латвия и Литва должны отключиться от энергокольца БРЭЛЛ, контролируемого Россией, и подключиться к европейской энергосети. По первоначальному плану все должно пройти гладко, прогнозировалось, что суммы в счетах за электричество возрастут всего на 5%. Однако в начале января член правления Augstsprieguma tīkls (AST) Гатис Юнгханс допустил , что из-за повреждения Estlink 2 может быть перенесен тест по изолированной работе энергосистемы Балтии, однако синхронизация все равно непременно состоится. Кабель будут чинить полгода.

Гибридные атаки осуществляются не только на море, но и в воздухе. 13 января в воздушном пространстве Латвии трижды вводились краткосрочные ограничения, связанные с полетами неопознанных дронов над территорией Рижского аэропорта. В Латвии участились помехи в GPS, которые помогают управлять самолетами - все из-за российской базы в Калининградской области: там военные пытаются бороться с дронами и ракетами при помощи глушилок, из-за чего проблемы начинаются у гражданской авиации в соседних странах.

Что дальше?

В декабре Эдгар Ринкевич заявил, что нужно усилить патрулирование Балтийского моря, активнее бороться с "теневым флотом" и вообще подумать о закрытии Балтийского моря. По его словам, ежедневно на Балтике находятся около 2000 различных судов, и все из них невозможно проконтролировать.

14 января на страны НАТО, имеющие выход к Балтийскому морю, запустили программу "Балтийский страж". Североатлантический альянс активизирует усилия по защите критической инфраструктуры в регионе, в том числе для этой цели будут использовать военно-морские суда, авиацию и беспилотники

Но на каждом квадратном метре Балтийского моря нельзя поставить по патрульному кораблю, указал , в свою очередь, в понедельник, 27 января, новый командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Каспарс Пуданс. Присутствие несомненно является способом предотвращения инцидентов, но нужно, считает Пуданс, думать о дополнительных механизмах. Командующий НВС считает, что нужно уточнять и совершенствовать, как латвийское, так и международное законодательство в отношении расследования инцидентов на Балтике.

Что еще случилось?

Умер поэт Янис Петерс, постоянный соавтор Паулса, автор либретто к опере Spārni и бывший посол Латвии в России. Петерсу было 85 лет.

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