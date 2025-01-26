Нас все время пугают опасными мелкодисперсными частицами. Что это? Как они убивают четверть миллиона европейцев в год?
Fоtо: Reuters/Scanpix/LETA

В среду и четверг в Латвии снова объявили о критическом превышении концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5 в воздухе. Что это значит? Ежегодно в мире преждевременно уходят из жизни более 4 миллионов человек, чью смерть связывают с воздействием этих опасных микрочастиц. В Европе в год фиксируется около четверти миллиона таких летальных исходов. Рассказываем, какая ситуация в Латвии и как предохранять себя от этой напасти.

Огромное количество живых клеток микроорганизмов, пыльцы, эндотоксинов, микотоксинов, тяжелых металлов и других опасных для человека веществ мигрирует по воздуху с ветрами. Время от времени Латвию накрывают даже мелкодисперсные частицы из Сахары. Часть из загрязнений воздуха мы производим сами — на месте.

Что мы рассказываем об опасных частицах:

  • Что это за мелкодисперсные "звери"?

  • Какие диагнозы с ними связаны?

  • Где частицы лютуют больше всего? Что в Латвии?

  • Как контролировать ситуацию?

  • Как себя предохранить?

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Смертность в Латвии

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