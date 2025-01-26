Нас все время пугают опасными мелкодисперсными частицами. Что это? Как они убивают четверть миллиона европейцев в год?

В среду и четверг в Латвии снова объявили о критическом превышении концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5 в воздухе. Что это значит? Ежегодно в мире преждевременно уходят из жизни более 4 миллионов человек, чью смерть связывают с воздействием этих опасных микрочастиц. В Европе в год фиксируется около четверти миллиона таких летальных исходов. Рассказываем, какая ситуация в Латвии и как предохранять себя от этой напасти.