Нас все время пугают опасными мелкодисперсными частицами. Что это? Как они убивают четверть миллиона европейцев в год?

В среду и четверг в Латвии снова объявили о критическом превышении концентрации мелкодисперсных частиц PM2.5 в воздухе. Что это значит? Ежегодно в мире преждевременно уходят из жизни более 4 миллионов человек, чью смерть связывают с воздействием этих опасных микрочастиц. В Европе в год фиксируется около четверти миллиона таких летальных исходов. Рассказываем, какая ситуация в Латвии и как предохранять себя от этой напасти.
Огромное количество живых клеток микроорганизмов, пыльцы, эндотоксинов, микотоксинов, тяжелых металлов и других опасных для человека веществ мигрирует по воздуху с ветрами. Время от времени Латвию накрывают даже мелкодисперсные частицы из Сахары. Часть из загрязнений воздуха мы производим сами — на месте.
Что мы рассказываем об опасных частицах:
Что это за мелкодисперсные "звери"?
Какие диагнозы с ними связаны?
Где частицы лютуют больше всего? Что в Латвии?
Как контролировать ситуацию?
Как себя предохранить?
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