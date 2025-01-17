"Я найду тебя и убью..." После ковида женщины особо часто подвергаются травле в интернете

Размещенное в интернете видео сожжения книги, угрозы убить или изнасиловать переводчицу - такой Сигне Вишка вспоминает осень 2023 года, когда она стала получать угрозы в соцсетях и личных сообщениях после выхода переведенной ею книги "Там, внизу". О случившемся с Сигне рассказал журнал Ir. Переводчица стала не первой жительницей Латвии, которая столкнулась с агрессией в интернете. В подавляющем большинстве случаев они направлены против женщин, девушек и девочек.

Издательство "Pētergailis" опубликовало переведенную Сигне книгу о сексуальном воспитании детей "Там, внизу". Книга вызвала враждебную реакцию и прямые угрозы из серии "Я найду тебя и убью, ты, трансвестит!". Переводчица обратилась за помощью к стражам порядка

Полиция возбудила уголовный процесс против четырех человек, которые отправляли ей угрозы через мессенджер. Однако через какое-то время его переквалифицировали в административное дело.

Случай Сигне не уникален.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !