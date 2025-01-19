Что такое дискриминация пациента? Можно ли ее доказать и наказать виновных?
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Можно ли назвать плохое отношение или резкое и холодное обращение врача с пациентом дискриминацией? Можно ли считать дискриминацией некачественную медицинскую услугу? А если пациент не понимает сказанного врачом, потому что не знает госязыка — это дискриминация? Как распознать и доказать, что медик вас дискриминирует. И что делать в таком случае?

LV portāls разобрал эту тему с начальником юридического отдела Инспекции здравоохранения Лаурой Шаберте и омбусменом Юрисом Янсонсом.

Прямая дискриминация основана на запрещенных критериях, таких как инвалидность, состояние здоровья, религиозные убеждения и т.д.

Косвенная дискриминация основана на вроде бы нейтральном критерии, но он касается определенной группы людей.

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