Что такое дискриминация пациента? Можно ли ее доказать и наказать виновных?

Можно ли назвать плохое отношение или резкое и холодное обращение врача с пациентом дискриминацией? Можно ли считать дискриминацией некачественную медицинскую услугу? А если пациент не понимает сказанного врачом, потому что не знает госязыка — это дискриминация? Как распознать и доказать, что медик вас дискриминирует. И что делать в таком случае?