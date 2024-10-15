42-летняя Светлана Николаева, подозреваемая в шпионаже в пользу российских спецслужб, находится в Ильгюциемской следственной тюрьме с мая 2024 года. Последние месяцы ее здоровье ухудшилось, и, по мнению самой Николаевой и адвоката, она не получает достаточной медицинской помощи. Управление мест заключения утверждает, что действует в установленных законом рамках, а Инспекция по здравоохранению ведет проверку, но не сообщает о ее результатах.

19 июля Николаеву в тюрьме посетили представители Бюро омбудсмена. В своем заключении Бюро делает вывод, что заключенная находится под постоянным наблюдением врачей, и нет оснований полагать, что она не получает необходимой медицинской помощи. При этом Бюро не оценивает качество медицинских услуг, отмечая, что "в отдельных ситуациях вопросы качества и доступности услуг могут быть тесно связанными". Право оценивать качество услуг имеет Инспекция по здоровью.

В чем подозревают Николаеву?

Светлане Николаевой инкриминируется статья 85 Уголовного закона Латвии — шпионаж (незаконный сбор сведений, не подлежащих разглашению, с целью передать их иностранному государству). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 1 до 10 лет, с конфискацией имущества или без таковой, а также последующий пробационный надзор сроком до 3 лет.

Латвийские правоохранительные органы в интересах следствия и в целях защиты личных данных не предоставляют детальной информации о деле Николаевой и других уголовных процессах. Сама Николаева через адвоката Имму Янсоне формулирует суть случившегося так.

Николаева — одноклассница обвиняемого в шпионаже таксиста Сергея Сидорова и мать Александра Дубяго (студента, который был задержан 9 мая 2022 года возле памятника в Парке победы с российским флагом). Дубяго провел полтора месяца в Рижской Центральной тюрьме, но затем уголовное дело против него было прекращено из-за отсутствия состава преступления.

Светлана Николаева утверждает, что весной 2024 года она проходила обследование в специализированной клинике в Москве. По просьбе своего одноклассника Сергея Сидорова она согласилась привезти ему из России деньги, чтобы оплатить услуги его адвоката. Деньги она получила от сестры Сидорова, проживающей в Смоленске. Николаева утверждает, что дала расписку, в которой указано, кем и для чего выдана сумма.

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С начала полномасштабного военного конфликта в Украине перевести в Латвию деньги со счетов в российских банках невозможно. Сестра таксиста Сидорова перевела ей деньги на счет в российском банке, и Николаева, возвращаясь 2 мая в Латвию, обменяла полученные рубли на евро. В тот же день Служба госбезопасности (СГБ) начала в отношении Сидорова и Николаевой уголовный процесс за шпионаж, а 13 мая оба были задержаны. На квартире Николаевой был проведен обыск, средства, полученные в России, были изъяты.

По словам адвоката, Николаева ранее не была судима, не попадала в поле зрения органов правопорядка и не привлекалась к уголовной ответственности за какие-либо нарушения. Тем не менее, 15 мая следственный судья применила меру наказания в виде содержания под стражей. Николаева находится в тюрьме до сих пор.

Ни диагноза, ни лечения?

В тюрьме состояние здоровья Николаевой резко ухудшилось, говорит Имма Янсоне. Незадолго до задержания в России у Николаевой были обнаружены новообразования в груди. В тюрьме у Светланы наблюдается постоянная субфебрильная температура тела — выше 37 градусов. Осенью ее состояние ухудшилось: температура повышается до 38 градусов, из-за тошноты и рвоты она практически не может принимать пищу.

17 июля суд вынес решение оставить Николаеву под стражей, не приняв во внимание ее состояние здоровья. Два дня спустя в тюрьму к Николаевой приехали представители Бюро омбдусмена. За полчаса до этого Николаевой провели биохимический анализ крови, взяли кровь на онкомаркеры, а также записали к маммологу. Позже Николаеву отвезли на консультацию в Рижскую больницу им. П. Страдиня, а затем, оценив состояние ее здоровья, было принято решение о госпитализации в Олайнскую тюремную больницу. В течение 10 дней, которые Николаева провела в медучреждении закрытого типа, где ей сделали компьютерную томографию лёгких, брюшной полости и поясницы. Установить причину воспаления и поставить диагноз врачи тюремной больницы так и не смогли. Она была выписана 16 августа и вернулась в тюрьму.

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