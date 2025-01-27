Велоштативы в новых электропоездах Vivi могут появиться уже в течение ближайшей недели

Оператор пассажирских поездов Vivi привлек максимально доступное финансирование из фондов Европейского союза (ЕС) в размере 168 191 033 евро на закупку новых электропоездов и штативов для велосипедов, тем самым значительно снизив влияние проекта на государственный бюджет, сообщили порталу Delfi в компании.

Перевозчик Vivi провел закупку новых электропоездов с привлечением софинансирования двух фондов ЕС.

Закупка первых 17 новых электропоездов была осуществлена в соответствии с правилами Кабинета министров № 467 от 28 июля 2020 года. Было привлечено финансирование в размере 101 671 238 евро из структурных фондов ЕС и фонда сплочения на период планирования 2014-2020 годов.

В свою очередь, закупка оставшихся 15 электропоездов и велоштативов проведена в соответствии с правилами Кабинета министров № 579 от 30 августа 2024 года с привлечением софинансирования в размере 66 519 795 евро.

Общая стоимость новых электропоездов составляет 244 846 309 евро, из которых 168 191 033 евро были получены из фондов сплочения ЕС, что позволило Vivi привлечь максимальную сумму финансирования из европейских фондов.

Перевозчик Vivi получил и ввел в ежедневную эксплуатацию все 32 новых электропоезда. Также началась установка велоштативов в электропоездах. Ожидается, что первый электропоезд с велоштативами будет доступен для перевозок в течение ближайшей недели.

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