Зимняя погода не располагается к передвижению на велосипедах. Но скоро весна, и желающих разместить велосипед в вагоне пассажиров станет больше. В редакцию LTV обратился возмущенный велосипедист — с вопросом как быть, когда в новых поездах нет велокреплений?

Представитель перевозчика Vivi (он же — Pasažieru vilciens) заверил журналистов, что перевозить велосипеды в вагонах можно и просто так — лишь бы они не мешали окружающим, пишет Rus.LSM.

Когда объявлялся тендер на поставку новых поездов, наличие велокреплений не было обязательным требованием, — пояснила завотделом коммуникации и маркетинга Vivi Сигита Звиедре. Обязательным оно будет только с 2025 года. Но уже сейчас в компании работают над обустройством велокреплений в вагонах.

До сих пор ни один из трех предложенных производителем поездов Škoda vagonka вариантов не был признан подходящим. Решено продолжить поиски оптимального варианта, уточнила представитель Vivi.

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