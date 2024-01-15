Представитель предприятия Pasažieru Vilciens (Vivi) Сигита Звиедре полагает, что вернуть старые поезда RVR на маршруты — неэффективно и экономически необоснованно, сообщает rus.LSM.lv.

Решение о сокращении рейсов связано с тем, что в нескольких составах новых чешских электропоездах Škoda выявлены дефекты. При этом в PV не собираются временно возвращать в строй старые электрички RVR.

"Вернуть старые поезда на маршруты — неэффективно и экономически необоснованно. У них кончился официальный срок эксплуатации, и инвестиции в его продление — несоразмерны. Это 7 старых электричек. Они достигли той нормы пробега, после которой перевозить пассажиров на них уже нельзя. Им нужен капитальный ремонт. Для одного состава из 4 вагонов такой ремонт может обойтись примерно в 300 тысяч евро", - сказала представитель Pasažieru Vilciens.

"Да, у нас есть и другие старые электрички, но нужно сохранить их в резерве на случай, если незапланированные проблемы возникнут у каких-то нынешних составов", - добавила Звиедре.

Как сообщалось, предприятие Pasažieru Vilciens до начала марта отменило 2% своих рейсов (по 7 рейсов ежедневно в направлениях Рига-Тукумс и Рига-Скулте). В Тукумс альтернативные рейсы доступны за 15 минут до отмененного и через 15 минут после. По направлению в Скулте — за 30 минут до и 30 минут после.

По словам Сигиты Звиедре, "решение сократить количество рейсов принято, чтобы снизить риски для пассажиров. Это было критерием выбора - чтобы альтернатива была доступна как можно скорее или чтобы число пассажиров было не столь большим".

"В случае, если поезд существенно задерживается, то пассажиры могут заявить о компенсации. Для этого нужно подать доказательства — билеты или доказательства того, куда человек опоздал. Заявления можно подать на сайте vivi.lv в разделе "связь". Также заявление можно подать в нашем центре обслуживания клиентов на рижском Центральном вокзале. Это можно сделать и в наших кассах", - сообщила представитель PV.

Ранее министр сообщения Каспарс Бришкенс признал, что из-за выявленных неисправностей иногда на маршрут могут выйти не более 60% поставленных Škoda Vagonka новых электропоездов. Сейчас в Риге находится техническая команда Škoda, которая работает над устранением недочетов. Но и чешские специалисты удивлены тем, какие обнаружились дефекты.

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