В декабре 2023 года, после многолетних конкурсов и проблем с закупками жители Латвии наконец получили возможность ездить по стране на современных электропоездах. И тут же потеряли ее: электрички от Škoda Vagonka в массовом порядке начали выходить из строя. 10 января Pasažieru vilciens даже объявил о сокращении количества рейсов — именно из-за технических проблем. Как это произошло и что с новыми поездами будет дальше?

Во вторник, 9 января, представители Pasažieru vilciens и Škoda Vagonka, а также министр сообщения Каспарс Бришкенс ("Прогрессивные") собрали пресс-конференцию, на которой сообщили: из 17 поездов семь оказались с дефектами. К производителю поданы требования привести поезда в порядок в течение двух месяцев. "Это стандарт, который принят в мировой практике. При внедрении нового типа электропоездов необходимо обеспечить, чтобы в течение двух месяцев не менее 95% поездов были полностью доступны", — сказал Брикшенс. В случае с Латвией показатель составил 60%,

Председатель правления Pasažieru vilciens Роджер Янис Григулис отметил, что если это требование не будет выполнено, производитель поездов будет оштрафован. Сумма штрафа зависит от уровня дефектов. "За дефекты уровня "А", при которых поезд не может ходить, допускается штраф в размере 1500 евро за каждый день задержки с момента истечения срока, когда дефекты должны были быть устранены. За дефекты уровня "В", которые не мешают движению поезда, штраф может достигать 500 евро за каждый день задержки", — пояснил Григулис.

Дефекты уровня "A" должны быть устранены за 24 часа, а дефекты уровня "B" — за 72 часа. Бришкенс добавил, что Латвия за устранение дефектов не заплатит ни цента.

Что не так с новыми поездами?

Член правления и директор проектов Škoda Vagonka Павел Беранек выделил три основных проблемы.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram