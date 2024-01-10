Для замены дизельных поездов и обеспечения пассажиров современным подвижным составом даже за пределами электрифицированной зоны необходимо более 30 аккумуляторных электропоездов, заявил министр сообщения Каспарс Бришкенс в программе Латвийского радио Krustpunkts.

"Я разочарован тем, что закупка аккумуляторного электропоезда затянулась, потому что только недавно было объявлено о втором туре закупок, который потенциально включает в себя 16 аккумуляторных электропоездов. Однако мы уже видим, что этих 16 аккумуляторных электропоездов недостаточно, потому что на самом деле необходимо более 30 поездов — ближе к 40", — сказал Бришкенс.

Министр сообщения подчеркнул, что закупка аккумуляторных электропоездов является политическим приоритетом и в этом вопросе недопустимы никакие отступления. Он добавил, что пассажиры за пределами электрифицированной зоны - на Лиепайской, Резекненской и Даугавпилсской железнодорожных линиях - тоже должны быть обеспечены современным железнодорожным подвижным составом в перспективе пяти-семи лет.

Председатель правления Дирекции автомобильного транспорта (ATD) Артур Цауне заявил, что в настоящее время ATD является покупателем аккумуляторных электропоездов и закупки находятся во втором раунде. Он добавил, что потенциальные поставщики были выбраны заранее, в их числе - и чешская компания Škoda Vagonka.

Цауне также заявил, что в ходе закупок ATD оценит, построены ли эти закупки таким образом, чтобы учитывалась практика других стран в производстве, испытаниях и приемке поездов, а также допускает штрафы.

По словам Бришкенса, важно сохранять нейтральный подход в закупках и необходимо разрабатывать технические спецификации, а также надо "задействованы сильные команды, особенно во втором раунде закупок, когда поступают технические предложения".

Как сообщалось, Дирекция автомобильного транспорта объявила в ноябре 2023 года второй тур тендера на закупку девяти аккумуляторных электропоездов.

В первом туре открытого тендера все три претендента — испанская компания Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, чешская ассоциация частных лиц "Škoda Transportation — Škoda Vagonka" и польская компания Stadler Polska — были признаны соответствующими требованиям. и во втором туре могут подать свои заявки до 1 марта 2024 года.

Также в ATD заявляют, что с использованием софинансирования фондов ЕС и финансовых ресурсов латвийского госбюджета планируется закупить девять единиц аккумуляторных электропоездов, предназначенных для пассажирских перевозок, но документация о закупке предусматривает возможность дополнительные приобретения в случае улучшения финансовых возможностей.

Планируется, что новые аккумуляторные электропоезда будут курсировать по маршрутам Болдерая-Рига-Сигулда, Рига-Мадона и Рига-Добеле. Возможны и другие маршруты, например, охватывающие Цесис, Валмиеру и другие города.

В марте 2023 года правительство поддержало предварительное финансирование до 74,4 млн евро, необходимое для приобретения аккумуляторных электропоездов, а также выделение 15,624 млн евро, необходимых для покрытия НДС министерству сообщения из госбюджета до конца 2026 года.

Планируется, что семь поездов, приобретенных при поддержке плана Механизма восстановления и устойчивости, будут доставлены в Латвию к концу 2026 года и будут курсировать в Риге и Рижском регионе. Приобретение еще двух поездов будет софинансировано из фондов ЕС для 2021-2027 гг, включая финансирование Фонда сплочения, и их можно будет использовать на неэлектрифицированных линиях.

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