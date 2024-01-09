Во вторник, 9 января, правительство утвердило правила Кабинета министров, которые устанавливают условия реализации и финансирования закупки электропоездов на аккумуляторных батареях.

Закупка аккумуляторных электропоездов запланирована в рамках программы политики сплочения Европейского Союза (на 2021-2027 годы. Общий объем доступного финансирования составляет 21 287 963 евро, включая финансирование фонда ЕС в объеме 18 094 768 евро и государственное финансирование в объеиме 3 193 195 евро.

Пока планируется закупка как минимум двух новых аккумуляторных электропоездов по 180 мест в каждом.

Куда поедут поезда на батареях?

Как уже сообщалось, Автотранспортная дирекция объявила в ноябре 2023 года второй тур тендера на закупку девяти аккумуляторных электропоездов.

В первом туре открытого тендера все три претендента — испанская компания Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles, чешская ассоциация частных лиц Škoda Transportation — Škoda Vagonka и польская компания Stadler Polska — были признаны соответствующими требованиям и прошли во второй тур.

В марте 2023 года правительство поддержало выделение необходимо предфинансирования приобретения аккумуляторных поездов объемом в 74,4 млн евро, а также погашения затрат на уплату НДС в размере 15,6 млн евро. Все эти деньги Министерство сообщения будет получать по мере необходимости до конца 2026 года.

Планируется, что со времнем новые аккумуляторные электропоезда будут курсировать по маршрутам Болдерая-Рига-Сигулда, Рига-Мадона и Рига-Добеле, но возможны и другие маршруты, например, охватывающие другие направления, такие как Цесис, Валмиера и другие города.

Сколько поезд может проехать без подзарядки?

Согласно Меморандуму о взаимопонимании, аккумуляторные электропоезда будут закуплены в целях усиления роли железных дорог как опоры общественного транспорта, развития безэмиссионной железнодорожной инфраструктуры, а также повышения качества и доступности пассажирских перевозок. Также будет обеспечена интеграция пассажирского железнодорожного транспорта в общую систему общественного транспорта города Риги.

Аккумуляторные электропоезда обеспечат пассажирские перевозки на неэлектрифицированных линиях, тем самым планируется повысить качество предоставляемых услуг, уровень комфорта для пассажиров, поясняет Министерство сообщения. Современные аккумуляторные поезда тише и меньше загрязняют окружающую среду. .

Такие электропоезда оборудуются аккумуляторной или аккумуляторной технологией, что позволяет им двигаться как по электрифицированным линиям, используя электроэнергию контактной сети, так и по неэлектрифицированным линиям, где используется энергия, запасенная в аккумуляторных батареях. Их преимущества — нет необходимости больших инвестиций в электрификацию линий с низкой интенсивностью движения и в то же время это экологически чистое решение. За счет приобретения аккумуляторных поездов и модернизации железнодорожной инфраструктуры планируется постепенно заменить старые дизель-поезда.

Поезд-аккумулятор может проехать от 80 до 100 километров по неэлектрифицированной железнодорожной линии без подзарядки, после чего поезду необходим заряд аккумулятора. Обеспечить это можно путем создания зарядных "станций", где аккумуляторы можно будет заряжать максимум 25 минут. Кроме того, аккумуляторы заряжаются во время движения поезда по электрифицированным участкам, поэтому на более длинных неэлектрифицированных маршрутах необходимо создавать электрифицированные зоны, чтобы покрыть всю длину маршрута.

YouTube ! Любуйтесь латвийской природой и следите за культурными событиями в нашем Instagram