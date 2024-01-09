Установка велоштативов в новых электропоездах Škoda обойдется в сумму более одного миллиона евро, заявил на пресс-конференции министр сообщения Каспарс Бришкенс. Об этом сообщает агентство LETA.

Он добавил, что штативы для велосипедов являются важным улучшением в новых электропоездах, которое не было указано в первоначальной технической спецификации, однако Министерство сообщения поддерживает его и нашло возможности финансирования в размере более одного миллиона евро, чтобы соответствующим образом оборудовать новые поезда Škoda.

Бришкенс подчеркнул, что штативы для велосипедов в новых электропоездах необходимо установить до летнего сезона.

Министр также отметил, что сейчас АО "Pasažieru vilciens" вместе с производителем работает над поиском подходящих решений, выбирая между горизонтальным и вертикальным размещением, но не исключены и оба варианта.

Как сообщалось, новые электропоезда чешского производства начали курсировать в декабре прошлого года. После получения всех новых электропоездов на маршрутах планируется ввести интервальные графики - по утрам и вечерам рабочих дней поезда будут ходить каждые 15-20 минут.

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